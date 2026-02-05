Copy trading : investir en bourse en s’inspirant des autres

information fournie par Mingzi • 05/02/2026 à 08:34

Crédit photo : 123RF

Suivre les traders expérimentés et répliquer automatiquement leurs décisions : le copy trading séduit de plus en plus d'investisseurs particuliers. Mais derrière cette promesse de simplicité, comment cela fonctionne-t-il vraiment, et quels sont les risques à connaître ?

Les marchés financiers peuvent impressionner : graphiques complexes, jargon technique … Face à cela, de nouvelles solutions promettent de rendre l'investissement plus accessible. Le copy trading fait partie de ces innovations. Son principe est simple en apparence : copier automatiquement les opérations réalisées par d'autres investisseurs ou traders, supposés plus expérimentés. Mais simplicité ne veut pas dire absence de risques.

Qu'est-ce que le copy trading ?

Le copy trading est une méthode d'investissement qui permet à un particulier de répliquer en temps réel les transactions d'un investisseur ou d'un trader choisi sur une plateforme en ligne. Lorsqu'un trader achète ou vend un actif (actions, devises, cryptomonnaies, etc), la même opération est automatiquement exécutée sur le compte de l'investisseur qui le suit, proportionnellement au capital investi.

Concrètement, vous sélectionnez un ou plusieurs traders en fonction de critères visibles sur la plateforme : performances passées, niveau de risque, type de stratégie. Une fois le choix fait, le système s'occupe du reste.

Pourquoi le copy trading attire ?

Le succès du copy trading repose sur plusieurs promesses séduisantes. D'abord, il ne nécessite pas de connaissances financières approfondies. Ensuite, il donne l'impression de bénéficier de l'expertise de professionnels. Enfin, il offre une certaine transparence, avec des historiques de performances accessibles.

Pour certains investisseurs débutants, c'est aussi une façon d'apprendre en observant les stratégies mises en œuvre par d'autres, tout en investissant réellement.

Les risques à ne pas sous-estimer

Attention toutefois : copier un trader ne garantit aucun gain. Les performances passées ne préjugent jamais des performances futures. Un trader performant sur une période peut subir des pertes importantes ensuite, et celles-ci seront automatiquement répliquées sur votre compte.

De plus, certaines plateformes peuvent encourager une prise de risque excessive, notamment via l'effet de levier, qui amplifie aussi bien les gains que les pertes. Enfin, le copy trading peut donner une illusion de maîtrise, incitant à investir plus que ce que l'on peut se permettre de perdre.

Les recommandations de l'Autorité des marchés financiers (AMF)

L'AMF rappelle plusieurs principes essentiels. D'abord, aucun placement n'est sans risque, y compris le copy trading. Elle recommande de bien vérifier que la plateforme utilisée est autorisée à opérer en France et inscrite sur les registres officiels.

L'AMF insiste également sur l'importance de comprendre les produits financiers proposés, de se méfier des promesses de gains rapides et de ne jamais investir des sommes indispensables à sa situation personnelle. Enfin, elle encourage les investisseurs à diversifier leurs placements et à rester vigilants face aux discours marketing trop attractifs.

En résumé : un outil à utiliser avec discernement

Le copy trading peut être une porte d'entrée intéressante vers les marchés financiers, à condition d'y entrer informé et prudent. Ce n'est ni une solution miracle, ni un substitut à la réflexion personnelle. Prendre le temps de comprendre, comparer et limiter les risques reste la meilleure stratégie pour investir sereinement.