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VUE INSTANTANÉE-Le Nasdaq confirme la correction alors que le recul des actions américaines s'accélère
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 21:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour pour ajouter le commentaire d'un analyste)

L'indice Nasdaq Composite

.IXIC a confirmé jeudi une correction indiquant une baisse de 10% ou plus par rapport à son record du 29 octobre, dernier revers en date pour les marchés américains à l'approche d'un mois de guerre contre l'Iran. Jeudi, les principaux indices boursiers américains ont reculé d'au moins 1 %, avec en tête un recul de 2,4 % du Nasdaq. Le S&P 500 .SPX est en passe de connaître une cinquième baisse hebdomadaire consécutive. Le recul de 7,9 % de Meta Platforms

META.O jeudi est intervenu après que des décisions de justice rendues cette semaine ont conclu que la société mère de Facebook n'avait pas suffisamment mis en garde ou protégé les jeunes utilisateurs, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant les milliards de dollars d'amendes découlant de nouvelles affaires et de litiges ultérieurs. Les prix du brut américain CLc1 ont augmenté de 4 % alors que les espoirs d'une fin rapide de la guerre au Moyen-Orient s'estompent.

COMMENTAIRES: STEVE SOSNICK, MARKET STRATEGIST, INTERACTIVE BROKERS, GREENWICH, CONNECTICUT:

"Nous avons en quelque sorte perdu l'habitude des grosses baisses, c'est donc un signal d'alarme significatif pour rappeler aux gens que le risque boursier existe toujours dans un monde où tout le monde s'est habitué aux récompenses de l'investissement. Je ne crains pas que cet indice en particulier soit en territoire de correction, mais il est vrai que, dans l'ensemble, nous observons des creux et des sommets plus bas. L'enthousiasme du marché s'est définitivement érodé depuis le début des hostilités, et il n'est pas réaliste de s'attendre à ce qu'il s'inverse du jour au lendemain, même si le conflit prend fin demain."

JIM CARROLL, CONSEILLER PRINCIPAL EN GESTION DE PATRIMOINE ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, BALLAST ROCK PRIVATE WEALTH, CHARLESTON, CAROLINE DU SUD:

"Il ne s'agit pas d'une ligne droite vers le bas: rien que cette semaine, en quatre jours de bourse, nous avons connu des journées de hausse lundi et mercredi et des reculs aujourd'hui et mardi. Cela rappelle l'année 2022, au cours de laquelle nous avions connu un recul assez ordonné dans un contexte de volatilité acceptable.

"Cependant, ce mouvement de va-et-vient suffit à donner le mal de mer. Vous pensez savoir ce qui va se passer, vous modifiez vos opérations ou votre portefeuille, et vous vous retrouvez le lendemain avec un marché qui évolue dans la direction opposée. Et je pense que nous ne sommes plus qu'à un titre de la hausse de 10 % du marché."

ART HOGAN, CHIEF MARKET STRATEGIST, B. RILEY WEALTH MANAGEMENT, BOSTON:

"Nous sommes entrés dans le marché avec une faiblesse dans le secteur de la technologie en général, qui représente la majeure partie du Nasdaq au départ. Vous revenez donc quatre semaines en arrière, avant que tout cela ne commence, et vous avez parlé de la catastrophe des logiciels, des inquiétudes concernant les dépenses en capital liées à l'intelligence artificielle, et un grand nombre de grands noms du Nasdaq s'étaient déjà retournés, puis vous ajoutez de l'huile sur le feu, et il n'est pas difficile d'arriver à un point où une baisse de 10 % entre le pic et le creux est en quelque sorte logique. En sachant très bien qu'à ce moment-là, le secteur des technologies était très affaibli, et qu'il représente une grande partie du Nasdaq." RYAN DETRICK, CHIEF MARKET STRATEGIST, CARSON GROUP, OMAHA, NEBRASKA:

"C'est une confirmation supplémentaire que la faiblesse que nous avons observée sur l'ensemble des marchés se poursuit. Vous savez, les grandes capitalisations technologiques qui se sont si bien comportées au cours des deux dernières années ont manifestement atteint un sommet et se sont affaiblies sur une base relative depuis la fin du mois d'octobre et le Mag 7 n'est plus les leaders qu'ils ont été par le passé. Certains les appellent maintenant les "Lag 7", car, une fois de plus, les ventes se font sans discernement."

PETER TUZ, PRÉSIDENT DE CHASE INVESTMENT COUNSEL, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIE:

"Après trois bonnes années pour les marchés, une liquidation de 10 à 20 % ne devrait surprendre personne. Nous en avons eu une l'année dernière lors des propositions tarifaires. De mauvais indicateurs techniques pourraient toutefois encourager la vente et décourager l'achat jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse un peu."

Valeurs associées

Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
547,5400 USD NASDAQ -7,96%
NASDAQ Composite
21 408,08 Pts Index Ex -2,38%
S&P 500 INDEX
6 477,16 Pts CBOE -1,74%
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