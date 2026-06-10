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Volvo fait état d'une demande bonne en Europe et forte en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 11:49

Volvo Group

VOLVb.ST a déclaré mercredi que la demande et les livraisons en Europe se maintenaient à un bon niveau dans l'ensemble de ses activités au deuxième trimestre, tandis qu'en Amérique du Nord, la demande restait forte et la production augmentait progressivement.

L'inflation des coûts affiche une tendance à la hausse, tandis que, dans le même temps, le taux d'utilisation élevé des camions et des engins des clients soutient l'activité de service, a déclaré le constructeur de camions à l'occasion d'un événement dédié aux investisseurs.

Le groupe anticipe que ses divisions Trucks et Volvo Construction Equipment dépasseraient leurs taux de croissance historiques, sans toutefois préciser de calendrier.

La division de camions autonomes Autonomous Solutions vise à mettre en place des opérations routières sans conducteur d'ici le premier trimestre 2027 et à atteindre un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards de dollars (2,59 milliards d'euros) d'ici cinq ans, contribuant ainsi à la rentabilité du groupe.

La division Moteurs et systèmes de propulsion Volvo Penta prévoit quant à elle de doubler son chiffre d'affaires dans les années à venir.

(Anna Ringstrom et Marie Mannes, Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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