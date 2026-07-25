Incendies en Europe : les derniers développements

Des habitants aident les pompiers à lutter contre un incendie à Cebreros, à l'ouest de Madrid ( AFP / Cesar MANSO )

Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet.

Espagne: un mort dans un incendie

Une personne a péri dans un incendie près de Valence, dans l'est de l'Espagne, a annoncé samedi la mairie de la ville de Manises.

Cet incendie est distinct de ceux qui font rage à l'ouest de Madrid. Il est désormais sous contrôle, a précisé la mairie sur X.

France: premier largage par A400M

Un avion militaire de transport A400M a effectué son premier largage de produit retardant le feu samedi après-midi à Lacanau en Gironde (sud-ouest de la France), a constaté l'AFP.

C'est la première fois que ce dispositif pouvant emporter 20.000 litres d'eau ou de produit retardant le feu, développé par le constructeur de l'A400M Airbus, est déployé en conditions réelles.

"La menace reste très sérieuse" dans le sud-ouest de la France

La menace posée par l'incendie massif qui sévit en Gironde "reste très sérieuse", même s'il "a perdu un peu de sa virulence", a déclaré samedi la préfète (représentante de l'Etat) Sophie Brocas.

Dans le département, quelque 140 maisons ont été détruites par l'incendie, a-t-elle indiqué.

Incendies en France : 1.500 militaires mobilisés à partir de samedi soir

Un total de 1.500 militaires seront mobilisés à partir de samedi soir pour "protéger les biens et les personnes" face aux incendies qui font rage en France, a annoncé le ministère des Armées dans un communiqué.

Ces militaires auront "notamment pour mission d'appuyer l'évacuation des populations résidant dans les zones menacées par les incendies" et "contribueront par ailleurs à protéger les habitations laissées sans surveillance", a précisé le ministère.

Dernière étape du Tour de France à Paris dimanche raccourcie

La 21e et dernière étape du Tour de France dimanche à Paris a été raccourcie pour soulager les services de secours mobilisés sur le front des feux de forêt, en particulier en Gironde, ont annoncé samedi les organisateurs et la préfecture de police dans un communiqué conjoint.

Le parcours de l'étape est ainsi réduit à 89 km contre les 133 km initialement prévus.

La fumée des incendies de Madrid se "connecte" avec celle de Bordeaux

Les panaches de fumée provoqués par les incendies de Madrid, visibles depuis une grande partie de la province, se sont "connectés" samedi à ceux de la région française de Bordeaux, selon des images satellitaires de l'Agence d'État de météorologie espagnole (Aemet).

Près de 98.000 hectares brûlés en France, un "record historique"

Les différents incendies qui sévissent en France ont brûlé près de 98.000 hectares depuis le début de l'année, et ont provoqué l'évacuation de 197.000 personnes dans le Sud-Ouest, a annoncé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, évoquant un "record historique" de surfaces touchées.

Sur le territoire national, "il y a encore un certain nombre de feux qui ne sont pas fixés", dont les incendies en Gironde (sud-ouest), dans les Landes (sud-ouest) et le Var (sud-est), a ajouté le ministre à l'issue d'un point de situation.

Incendies en Espagne et en France : plus de 260.000 personnes évacuées au total

Des habitants évacués en raison des incendies qui font rage dans le Sud-Ouest sont hébergés au Parc des Expositions de Bordeaux ( AFP / ALAIN JOCARD )

Les incendies en Espagne et en France restent hors de contrôle et ont forcé l'évacuation de plus de 260.000 personnes près de la grande ville française de Bordeaux et autour de Madrid.

Dans la région de Madrid, plus de 60.000 personnes avaient été évacuées, a annoncé le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska.

En France, les feux ont entraîné à ce stade au moins 200.000 évacuations depuis mercredi soir entre les départements de la Gironde et des Landes, dans une région connue dans le monde entier pour son vignoble.

Incendie en France: une évacuation de Bordeaux "pas à l'ordre du jour"

L'évacuation de Bordeaux, grande ville du sud-ouest de la France, n'est "pas à l'ordre du jour" malgré l'incendie qui fait rage à quelques dizaines de kilomètres, a affirmé Thomas Cazenave, maire de la ville où 5.000 à 6.000 personnes évacuées des communes alentour ont trouvé refuge.

Incendies : 2026 bat le record de 2022 des surfaces brûlées en France

Photographie prise le 24 juillet 2026 par le caporal-chef Damien Rembert du SDIS33 montrant des pompiers luttant contre le feu près de Saumos et de Sainte-Hélène, au nord-ouest de Bordeaux ( SDIS33 - Caporal-chef Damien Rembert / Handout )

L'année 2026 est devenue celle où le plus de surfaces brûlées ont été recensées en France par les satellites du système européen Effis dépassant d'ores et déjà le total de 2022 alors que des feux hors de contrôle sévissent en Gironde et dans les Landes.

Quelque 69.473 hectares ont brûlé en France depuis le début de l'année, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt, contre un peu plus de 66.300 en 2022.

Un incendie déclaré "incident majeur" en Ecosse

Les pompiers écossais luttent contre un incendie de végétation dans le parc national de Cairngorms dans le nord de l'Ecosse, déclaré "incident majeur" par les autorités qui ont demandé à la population d'évacuer.

Le Premier ministre écossais John Swinney a présidé samedi matin une nouvelle réunion de crise, après une précédente la veille au soir, à l'issue de laquelle il a qualifié la situation de "complexe et difficile".