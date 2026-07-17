Volvo Cars vise un meilleur S2 malgré la baisse des ventes en Chine

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, détails, citations DG et Dirfin)

Volvo Cars VOLCARb.ST a déclaré vendredi s'attendre à une meilleure rentabilité au deuxième semestre, mais la baisse inattendue et marquée des ventes du groupe suédois en Chine, qui a pesé sur son résultat opérationnel, a entraîné un net recul de l'action sur les marchés.

Le constructeur automobile détenu majoritairement par le groupe chinois Geely Holding, confronté à la hausse des prix des matières premières et du fret, ainsi qu’à une forte pression sur les prix,avait prévenu que son deuxième trimestre serait faible.

Cependant, un plongeon plus profond que prévu des ventes en Chine, en baisse de 35%, a compressé la marge de bénéfice opérationnel, qui est passée à 1,1% contre 1,6% au trimestre précédent.

"La situation est très difficile; les volumes sont en baisse et la concurrence sur les prix est très rude", a déclaré à Reuters le président-directeur général Hakan Samuelsson. "La rentabilité est donc loin d'être satisfaisante en Chine."

LA CHINE, "RÉGION LA PLUS DIFFICILE"

A Stockholm, vers 09h00 GMT, l'action Volvo Cars reculait de 6,62% à 19,75 couronnes suédoises (1,79 euro) après avoir ouvert sur une baisse de plus de 8%.

Ces résultats interviennent quelques semaines après l'annonce par BMW d'une chute de 30% de ses ventes du deuxième trimestre en Chine, accompagnée d'un avertissement sur ses résultats que le constructeur allemand a en partie attribué à la Chine.

"La Chine est actuellement la région la plus difficile de tout le secteur automobile", a déclaré le directeur financier Erik Severinson. "Mais nous ne nous lancerons pas dans une guerre des rabais."

Selon Hampus Engellau, analyste chez Handelsbanken, les résultats de Volvo Cars sont légèrement supérieurs aux prévisions, les commandes constituant notamment un point positif.

Volvo Cars a déclaré dans un communiqué s'attendre à ce que ses marges bénéficiaires s’améliorent au second semestre de cette année, à mesure que la production du nouveau SUV EX60 atteindra sa pleine capacité.

(Marie Mannes, avec la contribution de Tomasz Kanik à Gdansk ; version française Augustin Turpin)