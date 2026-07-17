Volvo Cars enregistre une baisse du bénéfice au T2

Volvo Cars VOLCARb.ST a fait état vendredi d'une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, mais espère accélérer sa reprise avec les livraisons du nouveau modèle électrique EX60 dans les mois à venir.

Le constructeur automobile suédois, détenu majoritairement par le groupe chinois Geely Holding, a enregistré un résultat d'exploitation de 800 millions de couronnes suédoises (72,44 millions d'euros) pour la période avril-juin, en recul après 1,6 milliard au premier trimestre.

Volvo Cars a déclaré s'attendre toujours à ce que ses marges bénéficiaires s’améliorent au second semestre de cette année, à mesure que la production du nouveau SUV EX60 atteindra sa pleine capacité.

"Volvo Cars prévoit des ventes nettement plus élevées au second semestre par rapport au premier, grâce à la croissance en Europe, à la poursuite de la reprise aux États-Unis et à un marché chinois qui reste difficile", a déclaré Hakan Samuelsson, président-directeur général de Volvo Cars, dans un communiqué.

Le groupe, qui a lancé l’année dernière un plan de réduction des coûts de 18 milliards de couronnes, a annoncé vendredi avoir réalisé cinq milliards d’économies indirectes avec six mois d’avance sur le calendrier prévu.

La marge brute, un indicateur que les investisseurs et les analystes surveillent de près pour évaluer l’impact des droits de douane, s’est établie à 16,8%, contre 18,5% au premier trimestre.

(Marie Mannes ; version française Augustin Turpin)