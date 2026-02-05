Volvo Cars chute après un quatrième trimestre à oublier
Le groupe suédois précise que sa performance au quatrième trimestre a été affectée par plusieurs facteurs externes, tels que les droits de douane entre l'Union européenne et les Etats-Unis et les effets de change négatif lié au renforcement de la couronne suédoise. En outre, les revenus ont été impactés par une demande faible exerçant une pression sur les prix et par la suppression des incitations fiscales pour les véhicules électriques outre-Atlantique.
Par conséquent, sur la période d'octobre à décembre, le chiffre d'affaires du constructeur automobiles s'est affaissé de 15,79%, à 94,4 milliards de couronnes suédoises (environ 8,9 milliards d'euros). Le résultat d'exploitation est passé de 3,9 à 1,9 milliard de couronnes suédoises, soit une forte baisse de 51,28%, mais le repli est encore plus impressionnant hors éléments exceptionnels avec une chute de 67,86%, à 1,8 milliard de couronnes suédoises.
Enfin, le bénéfice par action a lui aussi fondu en passant de 0,84 à 0,43 couronne suédoise (-48,81%).
Parmi les rares éléments en hausse au quatrième trimestre 2025, il y a la part des ventes de voitures 100% électriques qui est passée de 21 à 24%, et celles des voitures électrifiées qui est désormais à 49%, contre 47% un an plus tôt.
Perspectives 2026 et après
Pour l'exercice en cours, le groupe s'attend à une année difficile pour l'industrie avec une pression continue sur les prix, les tarifs douaniers, les incertitudes réglementaires et le moral des consommateurs en berne. Pour Volvo Cars, le premier semestre 2026 sera également marqué par des effets de trésorerie négatifs dus à une constitution temporaire de stocks des modèles XC90 et XC60 à l'usine de Torslanda, afin de répondre à la demande annuelle pour ces modèles toujours très populaires et de compenser le démarrage de la production de l'EX60.
L'objectif de l'année est de renouer avec une croissance des volumes en glissement annuel et d'accroître la génération de cash, avec un free cash-flow annuel nettement supérieur à celui réalisé en 2025 (2,4 milliards de couronnes suédoises).
Volvo Cars se concentre également sur l'exécution de sa stratégie, qui doit permettre d'atteindre, à long terme, des marges d'Ebit supérieures à 8%, des flux de trésorerie fortement positifs et une croissance portée par les produits électrifiés.
Jefferies méfiant, UBS inquiet
Les analystes de la banque d'investissement américaine ont qualifié le chiffre d'affaires trimestriel de faible, quant à la marge, elle est ressortie bien inférieure aux attentes.
Ils notent toutefois que la réparation du bilan s'est poursuivie et que l'exercice 2025 a permis d'atteindre l'objectif de stabilisation des coûts fixes et du bilan.
En l'absence d'objectifs pour 2026, Jefferies rappelle que le consensus table sur un chiffre d'affaires en croissance de 2,9% en glissement annuel, et un résultat opérationnel de 20,1 milliards de couronnes suédoises et un flux de trésorerie disponible de 5,2 milliards de couronnes suédoises.
Jefferies reste à conserver sur le titre, en visant 33 couronnes suédoises.
Pour UBS, le chiffre d'affaires et l'Ebit trimestriels sont " très nettement en dessous du consensus ". Face à ces mauvais résultats trimestriels, les analystes de la banque suisse tablent sur une révision à la baisse de 10% à 15% du consensus de l'Ebit pour l'exercice 2026, voire plus étant donné que la marge d'Ebit était proche de 0% au quatrième trimestre.
En outre, ils pensent que la rentabilité réelle est quasiment nulle sans les ajustements comptables de R&D, le groupe est pleinement frappé par la guerre des prix, et si le flux de trésorerie semble bon, il est gonflé par des décalages de paiement aux fournisseurs et des ventes d'actifs, plutôt que par la vente pure de voitures.
UBS est à vendre sur le titre Volvo Cars, avec une cible de cours de 19 couronnes suédoises.
