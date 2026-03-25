Voltalia : vers un re-test du plancher des 6,3E ?
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:48
Le titre qui retombe sur 6,5E semble bien parti pour un re-test du récent plancher des 6,3E, voir 5,94E, le support de mi-septembre dernier.
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