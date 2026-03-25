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Voltalia : vers un re-test du plancher des 6,3E ?
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:48

Voltalia ne profite pas du rebond global des marchés, de la baisse du pétrole et le titre reste ancré dans une tendance négative, tous horizons de temps confondus.
Le titre qui retombe sur 6,5E semble bien parti pour un re-test du récent plancher des 6,3E, voir 5,94E, le support de mi-septembre dernier.

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VOLTALIA
6,5650 EUR Euronext Paris -1,13%
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