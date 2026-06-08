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Voltalia sécurise 322 mégawatts de capacité de raccordement au Brésil
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 18:25

Le producteur et fournisseur d'énergies renouvelables annonce la signature d'un Contrat d'Utilisation du Système de Transmission (CUST) avec l'Opérateur National du Système Électrique brésilien (ONS), sécurisant une capacité de raccordement de 322 mégawatts au Complexe Industriel et Portuaire de Pecém, dans l'Etat du Ceará.

Cet accord constitue une étape clé dans la stratégie de Voltalia visant à se positionner comme un partenaire de référence pour les projets d'infrastructures numériques énergivores, en particulier dans le secteur en forte croissance des centres de données.

Voltalia est actuellement en discussions avancées avec plusieurs opérateurs de centres de données. Le groupe prévoit de développer des projets d'énergies renouvelables dédiés, principalement éoliens, afin de répondre à la demande croissante en électricité fiable et décarbonée.

Situé au coeur d'un pôle industriel et logistique majeur, le complexe de Pecém offre une combinaison unique de disponibilités foncières, d'infrastructures solides et d'accès au réseau, en faisant un emplacement stratégique pour des projets numériques de grande envergure.

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