 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Voltalia : menace le support crucial des 6,56 EUR
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 14:29
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Après l'enfoncement du support oblique qui gravite vers 6,62 EUR, Voltalia menace le support crucial des 6,56 EUR du 23 juillet.

Une cassure en clôture validerait une rechute jusque sur le plancher annuel des 6,26 EUR du 13 mars.

Valeurs associées

VOLTALIA
6,5800 EUR Euronext Paris -1,35%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0511 +36,27%
HAFFNER ENERGY
0,63 -9,22%
CAC 40
8 666,93 -0,09%
INNATE PHARMA
2,3 +5,99%
Pétrole Brent
86,7 -2,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank