Après l'enfoncement du support oblique qui gravite vers 6,62 EUR, Voltalia menace le support crucial des 6,56 EUR du 23 juillet.
Une cassure en clôture validerait une rechute jusque sur le plancher annuel des 6,26 EUR du 13 mars.
Après l'enfoncement du support oblique qui gravite vers 6,62 EUR, Voltalia menace le support crucial des 6,56 EUR du 23 juillet.
Une cassure en clôture validerait une rechute jusque sur le plancher annuel des 6,26 EUR du 13 mars.
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