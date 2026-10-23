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Voltalia augmente de 6% son CA à changes constants au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 23/10/2026 à 07:12

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Voltalia affiche un chiffre d'affaires de 508,7 MEUR sur les neuf premiers mois de 2026, en progression de 21% à taux de change constants ( 23% à taux de change courants), dont 177,4 MEUR au 3e trimestre 2026, en hausse de 6% à taux de change constants ( 9% à taux de change courants).

Au 3e trimestre, les ventes d'énergie ont enregistré une forte hausse de 26% à taux de change constants, à 111,5 MEUR, portée par la contribution des nouvelles capacités, l'amélioration des ressources et la baisse significative de l'écrêtement (-41%). La production d'énergie s'est accrue de 29%.

Renvolt a enregistré une baisse de 21% à taux de change constants, à 53,9 MEUR, en raison du phasage des projets de construction, tandis que Voltalia Hub a affiché une hausse de 22% à taux de change constants, à 12,1 MEUR, soutenue par la croissance de l'ensemble des activités spécialisées.

Revendiquant un objectif de capacité atteint avec un trimestre d'avance, avec 3 gigawatts de capacité en exploitation atteints dès septembre, portant la capacité totale en exploitation et en construction à environ 3,6 gigawatts, Voltalia confirme son objectif d'un EBITDA 2026 entre 210 et 230 MEUR.

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