Volkswagen vise à fabriquer la majorité de ses voitures en Chine sur une nouvelle architecture d'ici 2030

par Ju-min Park

Volkswagen VOWG.DE prévoit d'ici 2030 de construire la plupart des véhicules qu'elle commercialise en Chine sur sa nouvelle plateforme d'architecture électronique développée avec le constructeur de véhicules électriques Xpeng 9868.HK , a annoncé la société.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de ses efforts pour reconquérir le plus grand marché automobile mondial.

Cette architecture permettra au constructeur de développer des voitures jusqu'à 30% plus rapidement et 40% moins cher par rapport à la plateforme MEB développée en Allemagne, grâce à des unités de contrôle centralisées et à une production interne accrue de composants, ont déclaré des responsables de l'entreprise.

L'objectif de la société est de construire "la plupart de ses voitures" en Chine sur la nouvelle architecture logicielle appelée China Electronic Architecture (CEA) d'ici 2030, a déclaré Liu Ran, porte-parole de Volkswagen Group China Technology, lors d'une visite d'un vaste centre de production à Hefei, dans l'est de la Chine.

L'entreprise a dû faire face à une concurrence acharnée en Chine, perdant sa position de leader au profit de rivaux locaux tels que BYD 002594.SZ et Geely GEELY.UL , qui ont lancé ces dernières années de nouveaux modèles dotés de fonctionnalités intelligentes à un rythme beaucoup plus rapide.

En 2024, Volkswagen a été dépassé par BYD et, l'année dernière, il a glissé à la troisième place avec une baisse de 17,4% de ses ventes au quatrième trimestre.

Les employés du centre de Hefei, qui comprend un laboratoire CEA employant environ 850 ingénieurs, pour la plupart chinois, ont déclaré avoir obtenu une autonomie décisionnelle dans le cadre d'un changement et ont exprimé leur espoir que la réputation de Volkswagen en Chine en matière d'assurance qualité et de fiabilité puisse lui donner un avantage.

"Nous avons complètement optimisé notre système pour accélérer et livrer selon le rythme chinois et également selon les souhaits des clients chinois", a déclaré Finn Cemmasson, qui dirige une équipe travaillant sur la validation de l'intégration de l'architecture avec le matériel embarqué dans les véhicules.

Volkswagen a commencé la production de son premier véhicule construit en Chine, le SUV électrique "ID. UNYX 07", sur la plateforme CEA à la fin de l'année dernière et prévoit de produire quatre autres modèles cette année, a déclaré Volkswagen.

L'année prochaine, elle ajoutera environ 10 modèles supplémentaires sur cette architecture, dont certaines voitures à moteur à combustion, a-t-elle déclaré.

La collaboration de Volkswagen avec le chinois Xpeng sur l'architecture a pris fin l'année dernière, le développement étant désormais assuré par Volkswagen, a déclaré Finn Cemmasson.

