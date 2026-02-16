Volkswagen veut réduire ses coûts de 20% d'ici fin 2028-Manager Magazin

Volkswagen VOWG.DE prévoit de réduire ses coûts de 20% dans toutes ses marques d'ici fin 2028, a rapporté lundi le magazine économique allemand Manager Magazin.

Selon des informations obtenues par Manager Magazin, le président du directoire Oliver Blume et le directeur financier Arno Antlitz ont présenté un plan d'économies "massif" lors d'une réunion à huis clos avec les principaux dirigeants de l'entreprise à Berlin à la mi-janvier.

L'initiative de réduction des coûts vise à garantir un retour à un niveau de rentabilité durable dans un contexte de ralentissement en Chine, de droits de douane américains et d'environnement concurrentiel, a indiqué le magazine.

Le magazine précise que les domaines dans lesquels les économies seront réalisées et la coopération entre les marques renforcée n'ont pas été clairement définis lors de la réunion, mais que des fermetures d’usines pourraient également être envisagées.

Volkswagen n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par courriel.

