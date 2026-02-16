 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine: Un ex-ministre, accusé de blanchiment, en détention
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 13:23

Le drapeau national de l'Ukraine flotte sur la ville de Kramatorsk

Le drapeau national de l'Ukraine flotte sur la ville de Kramatorsk

par Dan Peleschuk et Pavel Polityuk

‌L'ancien ministre ukrainien de l'Energie, Guerman Galouchtchenko, arrêté dimanche alors qu'il tentait de ​quitter le pays, est accusé de blanchiment d'argent, a indiqué lundi l'agence ukrainienne de lutte contre la corruption (NABU).

Guerman Galouchtchenko, qui a occupé le poste de ministre de l'Energie ​de 2021 à 2025, puis brièvement celui de ministre de la Justice jusqu'à sa démission l'an dernier à ​la suite d'un scandale de corruption impliquant la ⁠compagnie nucléaire publique Energoatom, est l'un des plus importants responsables arrêtés dans le ‌cadre de l'opération "Midas" qui a ébranlé le gouvernement.

Ce système de pots-de-vin aurait permis à des responsables politiques et des hommes d'affaires, dont ​un proche du président ukrainien ‌Volodimir Zelensky, de toucher pour quelque 100 millions de dollars.

Le ⁠cerveau présumé de ce réseau de corruption est Timour Minditch, co-directeur du studio de télévision où Volodimir Zelensky tournait sa série télévisée humoristique avant de devenir président.

Guerman Galouchtchenko "a ⁠été accusé de ‌blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle" par l'agence ⁠d'enquête anticorruption NABU et le Bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre ‌la corruption, peut-on lire dans un communiqué.

Selon la NABU, plus de sept ⁠millions de dollars ont été transférés sur des comptes étrangers ⁠au nom de l'épouse ‌et des quatre enfants de Guerman Galouchtchenko. Une partie de cette somme a été ​dépensée pour l'éducation des enfants dans ‌des écoles d'élite en Suisse et une autre partie a été placée sur un "dépôt, à partir duquel la ​famille du haut fonctionnaire a perçu des revenus supplémentaires et les a dépensés pour ses propres besoins".

Guerman Galouchtchenko s'est jusqu'ici défendu d'avoir commis un quelconque ⁠délit. Il n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters, tandis que son avocat n'a pas pu être identifié pour le moment.

Dimanche, la NABU a déclaré que Guerman Galouchtchenko avait été arrêté "alors qu'il franchissait la frontière nationale", sans préciser où l'arrestation avait eu lieu.

(Reportage Dan Peleschuk et Pavel Polityuk; rédigé par Dan Peleschuk; version française Claude ​Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

5 commentaires

  • 14:45

    Ne pas soutenir l'Ukraine, c'est accepter la continuation de la corruption russe... qui nous coute bien plus cher.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank