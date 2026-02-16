Suisse: PIB en hausse de 0,2% au 4T et 1,4% en 2025

Le produit intérieur brut (PIB)de la Suisse a progressé de 0,2% au quatrième trimestre de 2025 par rapport au trimestre précédent, porté par une faible croissance du secteur des services, selon une première estimation lundi du ministère de l'économie.

Au troisième trimestre, le PIB du pays alpin s'était contracté de 0,5% sous le poids d'une baisse des exportations du secteur de la chimie et de la pharmacie, qui pèse le plus lourd dans la balance commerciale, ainsi que de l'industrie dans son ensemble, secouée par les droits de douane américains.

Au quatrième trimestre, "le secteur des services a affiché une faible croissance tandis que le secteur industriel a stagné", indique le ministère de l'économie dans un communiqué.

Par comparaison, les prévisions des économistes interrogés par l'agence suisse AWP pour le 4e trimestre oscillaient entre +0,1% et +0,4%.

Sur l'ensemble de l'année 2025, la croissance de l'économie suisse s'est chiffrée à 1,4%, contre 1,2% en 2024, selon les premières estimations provisoires du ministère de l'économie.

"L'industrie exportatrice a été freinée par le contexte international difficile", souligne le ministère, précisant que le secteur des services a en revanche "connu une croissance supérieure à la moyenne en comparaison historique".

L'année 2025 a été agitée pour l'économie suisse avec les multiples rebondissements autour des droits de douane. Washington avait d'abord fixé la barre à 31% pour la Suisse lors des annonces du "Liberation Day" début avril, mais l'avait ensuite relevée à 39% en août. Mi-novembre la Suisse était toutefois parvenue à décrocher un projet d’accord visant à ramener les droits à 15%.

Ces rebondissements autour des droits de douane avaient suscité de vives inquiétudes en particulier pour l'horlogerie, qui doit produire ses montres en Suisse pour pouvoir y apposer le label Swiss Made, et pour les PME industrielles qui ne peuvent pas forcément relocaliser une partie de leur production aux Etats-Unis.

Le ministère de l’économie doit publier des données plus détaillées le 27 février.