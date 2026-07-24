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Volkswagen renonce à sa prévision de croissance pour 2026
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 08:36
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Visite de presse sur une chaîne de production Volkswagen à Dresde

Visite de presse sur une chaîne de production Volkswagen à Dresde

Volkswagen a annoncé ‌vendredi ne plus s'attendre à enregistrer une croissance cette année, ​renonçant à sa prévision précédente et ouvrant la voie à une restructuration profonde visant à protéger le constructeur allemand contre ​des droits de douane coûteux et une concurrence chinoise de plus en plus ​intense.

Le groupe automobile, qui détient ⁠entre autres Porsche et Audi, a par ailleurs publié un ‌résultat d'exploitation de 3,5 milliards d'euros pour la période avril-juin, en baisse de 9,5% sur un ​an et en-deçà ‌des attentes des analystes qui tablaient sur une ⁠légère amélioration à 3,9 milliards, selon un consensus Visible Alpha.

Volkswagen table désormais sur une baisse de son chiffre d'affaires pouvant ⁠aller jusqu'à -3% cette ‌année, contre une prévision précédente d'une croissance pouvant ⁠aller jusqu'à +3%, mais le groupe a maintenu ses anticipations ‌sur la marge opérationnelle, attendue entre 4% et ⁠5,5%.

Le président du directoire Oliver Blume a déclaré ⁠que les mesures ‌de restructuration prévues, notamment une proposition visant à supprimer 100.000 emplois, ​constitueraient la refonte la ‌plus complète jamais entreprise par le groupe.

Volkswagen a réussi à compenser "des difficultés persistantes et ​inévitables se chiffrant en dizaines de milliards" au premier semestre 2026, a déclaré Oliver Blume.

"Dans le même ⁠temps, le contexte dans lequel évolue l'industrie automobile reste extrêmement difficile", a-t-il ajouté, évoquant les crises géopolitiques, les conflits commerciaux, les exigences réglementaires élevées, la volatilité des marchés et l'intensification de la concurrence.

(Rédigé par Rachel More, Version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

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