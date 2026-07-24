Volkswagen renonce à sa prévision de croissance pour 2026

Visite de presse sur une chaîne de production Volkswagen à Dresde
Volkswagen a annoncé vendredi ne plus s'attendre à enregistrer une croissance cette année, renonçant à sa prévision précédente et ouvrant la voie à une restructuration profonde visant à protéger le constructeur allemand contre des droits de douane coûteux et une concurrence chinoise de plus en plus intense.
Le groupe automobile, qui détient entre autres Porsche et Audi, a par ailleurs publié un résultat d'exploitation de 3,5 milliards d'euros pour la période avril-juin, en baisse de 9,5% sur un an et en-deçà des attentes des analystes qui tablaient sur une légère amélioration à 3,9 milliards, selon un consensus Visible Alpha.
Volkswagen table désormais sur une baisse de son chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à -3% cette année, contre une prévision précédente d'une croissance pouvant aller jusqu'à +3%, mais le groupe a maintenu ses anticipations sur la marge opérationnelle, attendue entre 4% et 5,5%.
Le président du directoire Oliver Blume a déclaré que les mesures de restructuration prévues, notamment une proposition visant à supprimer 100.000 emplois, constitueraient la refonte la plus complète jamais entreprise par le groupe.
Volkswagen a réussi à compenser "des difficultés persistantes et inévitables se chiffrant en dizaines de milliards" au premier semestre 2026, a déclaré Oliver Blume.
"Dans le même temps, le contexte dans lequel évolue l'industrie automobile reste extrêmement difficile", a-t-il ajouté, évoquant les crises géopolitiques, les conflits commerciaux, les exigences réglementaires élevées, la volatilité des marchés et l'intensification de la concurrence.
(Rédigé par Rachel More, Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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