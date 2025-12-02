 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 109,12
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Volkswagen nomme Ludwig Fazel à la tête de la stratégie du Groupe
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 13:00

Volkswagen Group annonce la nomination de Ludwig Fazel comme responsable de la stratégie du Groupe, de la stratégie produits et secrétaire général à compter du 1er décembre 2025. Il exercera sous la supervision directe d'Oliver Blume, CEO, et succède à Stefan Weckbach, parti de sa propre initiative.
Ludwig Fazel occupait jusqu'ici les fonctions de Directeur des opérations au sein de Volkswagen Group Components et de responsable de la stratégie et de l'activité Plateformes chez Volkswagen Group Technology.
Ancien consultant chez Roland Berger, Fazel s'est illustré dans la transformation de l'activité Composants et la gestion du réseau de production mondial du Groupe. Il a également contribué à l'orientation stratégique de Volkswagen Group Technology et au développement de partenariats externes, notamment avec Ford et Mahindra.

Valeurs associées

VOLKSWAGEN VZ
101,3000 EUR XETRA +1,77%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank