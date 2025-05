Volkswagen: nomme le nouveau responsable R&D du groupe information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 11:37









(CercleFinance.com) - Volkswagen Group annonce que le Dr Werner Tietz deviendra, à compter du 1er juillet 2025, responsable de la Recherche et Développement du Groupe, en plus de ses fonctions actuelles chez SEAT S.A.



Il succèdera ainsi au Dr Michael Steiner, qui sera nommé vice-président du directoire de Porsche AG tout en conservant la direction de la R&D chez Porsche.



Le Dr Werner Tietz, fort de 30 ans d'expérience au sein du groupe, poursuivra notamment les avancées dans l'électrification et les matériaux durables, précise le constructeur.





