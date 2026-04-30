Volkswagen : le bénéfice au T1 en baisse de 14% sur un an

Le véhicule électrique Volkswagen ID. ERA 9X

Volkswagen a ‌fait état jeudi d'une baisse surprise de 14% ​de son bénéfice d'exploitation au début de l'année, pénalisé par les pressions liées aux droits de douane, les ​incertitudes géopolitiques et la vive concurrence des marques chinoises.

Le constructeur ​automobile allemand, qui comprend notamment ⁠les filiales Porsche et Audi, a fait état ‌d'un bénéfice d'exploitation de 2,5 milliards d'euros pour le premier trimestre.

Les analystes tablaient sur ​un résultat globalement ‌stable à 2,9 milliards d'euros, selon ⁠un consensus établi par Visible Alpha.

Le président du directoire de Volkswagen, Oliver Blume, s'est engagé à poursuivre ⁠les mesures d'austérité ‌au sein du groupe, qui a absorbé ⁠des milliards de coûts liés aux droits de ‌douane tout en faisant face à ⁠une faible demande en Chine et aux ⁠États-Unis.

Environ 50.000 emplois ‌doivent être supprimés au sein du groupe en Allemagne ​d'ici 2030.

L'entreprise basée ‌à Wolfsburg a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 75,7 milliards d'euros, ​en baisse de 2,5% et inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 77,6 milliards ⁠d'euros.

Cela s'est traduit par une marge opérationnelle de 3,3% au premier trimestre. L'entreprise prévoit une marge opérationnelle entre 4 et 5,5% en 2026, après 2,8% en 2025.

(Rédigé par Rachel More,version française Elizaveta Zhuravleva, édité ​par Augustin Turpin)