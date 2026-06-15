Groupe ADP, le trafic progresse en mai

L'exploitant de plateformes aéroportuaires a vu son trafic augmenter le mois dernier, dans un contexte d'instabilité géopolitique au Moyen-Orient.

L'entreprise rappelle que le mois de mai 2026 a été affecté par des ajustements des programmes de vols ainsi que par des restrictions d'accès à certains espaces aériens. Groupe ADP relève toutefois que les impacts observés depuis le mois de mars s'atténuent toutefois progressivement, avec une reprise des mouvements et une amélioration du remplissage des vols. Les autres faisceaux restent principalement influencés par des ajustements de l'offre de certaines compagnies aériennes.

Dans ces conditions, sur l'ensemble des plateformes exploitées par le groupe, le trafic a augmenté de 1,2%, pour un total de 32,8 millions de passagers. Sur Paris Aéroport, Groupe ADP a vu son trafic s'apprécier de 1%, pour un total de 9,5 millions de passagers accueillis.

La société a indiqué suivre attentivement l'évolution de la situation géopolitique et ses conséquences potentielles sur le transport aérien à court, moyen et long terme. À ce stade, les effets demeurent incertains, notamment en ce qui concerne les reports de trafic et l'impact de la hausse des prix du carburant.