Ukraine: 11 morts et une cathédrale emblématique endommagée après des frappes russes

Incendie de la cathédrale de la Dormition, à la Laure des Grottes de Kiev, le 15 juin 2026 après une attaque russe ( AFP / Genya SAVILOV )

Au moins 11 personnes ont été tuées lundi dans une série de frappes russes sur des villes d'Ukraine et un incendie a ravagé le toit de la cathédrale de la Dormition, un édifice orthodoxe emblématique de Kiev et classé à l'Unesco.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les dirigeants du G7, réunis en sommet en France, à apporter une "réponse décisive et substantielle" à ces nouvelles frappes russes en mettant "davantage de pression sur l'agresseur et davantage de soutien à la défense antiaérienne de l'Ukraine".

A Kiev, où de nombreux quartiers ont été touchés, des journalistes de l'AFP ont vu des habitants courir dans les rues pour se mettre à l'abri, au moment où une lumière aveuglante illuminait le ciel rougi par les incendies.

A la suite de ces attaques, un incendie a touché le toit de la cathédrale de la Dormition, l'une des églises que compte le célèbre complexe orthodoxe de la Laure des Grottes de Kiev, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Selon M. Zelensky, qui s'est rendu sur place dans la matinée après l'extinction de l'incendie, la Russie a visé "délibérément" avec deux drones "la partie de la ville" où se trouve le monastère.

Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont indiqué avoir récupéré des débris d'un drone Gueran-2 russe sur le site de l'impact.

Le ministère russe de la Défense a de son côté démenti avoir visé la cathédrale, qui a également une forte importance religieuse pour la Russie, et assuré qu'elle a été touchée par un missile de fabrication américaine Patriot tiré par la défense antiaérienne ukrainienne.

"Vacarme terrible"

Les journalistes de l'AFP présents sur le site de la cathédrale ont vu des enquêteurs transporter l'aileron d'un drone. Une façade de l'édifice a été éventrée, son toit partiellement détruit, mais les icônes à l'intérieur apparaissaient intactes.

Le métropolite Épiphane de Kiev, primat de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine, a dénoncé un "crime contre l'humanité, l'Histoire, la chrétienté", tandis que l'Unesco a "condamné" l'attaque dans un communiqué.

Un ecclésiastique interrogé par l'AFP, Makary, a déclaré avoir entendu un "vacarme terrible" qui l'a fait "bondir" de son lit. "Il y avait de la fumée, du feu, des gens qui criaient, la confusion (...) Alors moi aussi, je me suis caché", a-t-il raconté.

Selon Ivan, un secouriste, l'intérieur de cet édifice datant du XIe siècle reconstruit après sa destruction pendant la Deuxième Guerre mondiale a été préservé.

"La plupart des dégâts concernent le toit, nous sommes en train de dégager les gravats et de sortir les biens endommagés", a-t-il expliqué.

La cathédrale de la Dormition de Kiev a déjà été légèrement endommagée à deux reprises par des attaques russes, selon Kiev.

"Rien ne justifie cette attaque contre notre patrimoine universel", a réagi le président français Emmanuel Macron sur X.

La Laure des Grottes, monastère aux dômes dorés emblématiques, était au coeur d'un conflit religieux ces dernières années après l'expulsion de ses moines, accusés de liens avec Moscou, ce qu'ils démentent.

Diplomatie à l'arrêt

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré au cours de la nuit un total de 70 missiles et 611 drones, visant principalement la capitale, dont respectivement 50 et 582 ont été interceptés.

L'armée russe a dit avoir visé des usines militaires produisant des drones et munitions ainsi que des aérodromes et centres de recrutement.

A Kiev, au moins cinq personnes ont été tuées et à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, quatre secouristes et un employé municipal sont morts, selon les autorités locales. Une personne a aussi été tuée dans la matinée dans une attaque sur Kherson, dans le Sud de l'Ukraine.

Les défenses ukrainiennes intercepent des missiles russes au-dessus de Kiev, le 15 juin 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Du côté russe, une attaque de drones ukrainiens contre Toula, au sud de Moscou, a fait au moins trois morts, selon les autorités locales.

Hormis la cathédrale, les frappes russes de la nuit ont touché le studio de cinéma historique Dovjenko à Kiev, le Musée des Beaux-Arts de Kharkiv et la Maison de la musique à Dnipro, a indiqué le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga.

La Russie avait promis des frappes massives "systématiques" sur l'Ukraine après une attaque ukrainienne sur le dortoir d'un lycée en territoire occupé, qui avait fait 21 morts.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la situation sur le front est proche de l'impasse et les efforts diplomatiques sous médiation américaine sont au point mort.

Le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov a toutefois dit à la presse qu'il avait été "convenu" que les émissaires du président américain, Steve Witkoff et Jared Kushner, "reviendraient bientôt en Russie".

M. Zelensky s'est lui-même entretenu le 8 juin avec MM. Witkoff et Kushner, soulignant l'importance de "redonner un élan à la diplomatie".