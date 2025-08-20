 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Volkswagen franchit le cap des 1,5 million de modèles ID. livrés
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 10:30

(Zonebourse.com) -




Volkswagen annonce la livraison de son 1,5 millionième véhicule 100% électrique de la gamme ID., un ID.7 Tourer Pro produit à Emden pour un client de Vechta.

La remise des clés s'est déroulée en présence du ministre-président de Basse-Saxe Olaf Lies, ainsi que de Martin Sander et Kai Grünitz, membres du Directoire.

Martin Sander souligne que ce jalon confirme le rôle de pionnier de Volkswagen dans l'électromobilité et appelle à des incitations politiques pour stimuler la demande.

Depuis 2020, la gamme ID. s'est élargie avec les modèles ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz, ID.7 et ID.7 Tourer. Volkswagen prévoit d'élargir son offre avec l'ID. 2all en 2026 et l'ID. EVERY1 en 2027, visant à rendre l'électromobilité plus accessible.











VOLKSWAGEN VZ
100,550 EUR XETRA -0,35%
