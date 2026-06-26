 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Volkswagen envisage d'accroître encore ses suppressions d'emplois, selon un média allemand
information fournie par Boursorama avec AFP 26/06/2026 à 11:25

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )

Le géant allemand de l'automobile Volkswagen, qui a déjà annoncé en mars 50.000 suppressions d'emplois en Allemagne d'ici 2030, envisage d'en supprimer encore davantage, affirme vendredi le journal allemand Manager Magazin, citant deux sources non identifiées.

Contacté par l'AFP, Volkswagen n'était pas immédiatement joignable pour commentaire, alors que le groupe allemand, comme le reste de l'industrie automobile, est en crise, frappé par l'envolée des coûts de l'énergie, une concurrence chinoise accrue, des difficultés à prendre le virage de l'électrique et les tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Dans un communiqué commun paru vendredi, le comité d'entreprise de Volkswagen et le syndicat IG Metall ont affirmé que "les nouveaux articles parus dans la presse inquiètent, à juste titre, notre personnel et les régions où sont implantés nos sites".

"Si de tels projets devaient être mis en œuvre, nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour les empêcher", écrivent le CE et le syndicat.

Selon Manager Magazin, le groupe voudrait supprimer des dizaines de milliers de postes supplémentaires.

Le patron du fleuron en crise de l'industrie allemande, Oliver Blume, voudrait fermer quatre sites de production en Allemagne, croit encore savoir le média allemand, et il pense aller jusqu'à scinder la marque Volkswagen pour en faire une nouvelle société.

Le 30 avril dernier, l'entreprise qui regroupe au total dix marques (outre VW, Audi, Porsche par exemple) avait annoncé une chute de 28% de son bénéfice net au 1er trimestre et dit vouloir par conséquent accélérer son programme d'économies.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

VOLKSWAGEN
78,200 EUR XETRA -0,51%

2 commentaires

  • 12:33

    Merci l'Europe, déjà....

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des équipes de secours utilisent des engins de chantier sur le site d'un immeuble effondré à Caracas, le 25 juin 2026, à la suite de séismes ( AFP / Juan BARRETO )
    Séisme au Venezuela: au moins 235 morts, la quête éperdue des survivants
    information fournie par AFP 26.06.2026 12:44 

    Les recherches pour retrouver des survivants s'intensifient vendredi au Venezuela, où l'aide internationale commence à arriver, presque deux jours après un double séisme dévastateur qui a fait au moins 235 morts selon un dernier bilan. Un premier détachement militaire ... Lire la suite

  • La Commission européenne a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête formelle contre le géant pharmaceutique français Sanofi, pour une possible entrave à la concurrence sur le marché des vaccins antigrippaux ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    L'UE ouvre une enquête contre Sanofi, soupçonné d'entrave à la concurrence
    information fournie par AFP 26.06.2026 12:20 

    La Commission européenne a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête formelle contre le géant pharmaceutique français Sanofi, pour une possible entrave à la concurrence sur le marché des vaccins antigrippaux. Le groupe est soupçonné par l'exécutif européen, qui ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 26.06.2026 12:18 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi-stable (-0,02%) pour le Dow Jones .DJI , en baisse de 0,51% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,17% pour le Nasdaq.

  • Une femme prend une photo de tuyaux d'arrosage déversant de l'eau pour apporter un peu de fraîcheur face à la chaleur estivale, à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, le 25 juin 2026 ( AFP / Ina FASSBENDER )
    L'Europe étouffée par la canicule, l'Allemagne en alerte à la chaleur extrême
    information fournie par AFP 26.06.2026 11:56 

    Les deux tiers de la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Hongrie...: 150 millions d'Européens vont connaître un vendredi suffocant avec plus de 35°C, lors de cette vague de chaleur qui s'étend à l'est du continent et entraine l'annulation d'événements. Selon ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,06 +6,20%
CAC 40
8 370,47 -0,73%
Pétrole Brent
72,66 -2,91%
HAFFNER ENERGY
0,2085 -6,08%
STELLANTIS
5,019 -2,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank