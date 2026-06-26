Volkswagen envisage d'accroître encore ses suppressions d'emplois, selon un média allemand

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )

Le géant allemand de l'automobile Volkswagen, qui a déjà annoncé en mars 50.000 suppressions d'emplois en Allemagne d'ici 2030, envisage d'en supprimer encore davantage, affirme vendredi le journal allemand Manager Magazin, citant deux sources non identifiées.

Contacté par l'AFP, Volkswagen n'était pas immédiatement joignable pour commentaire, alors que le groupe allemand, comme le reste de l'industrie automobile, est en crise, frappé par l'envolée des coûts de l'énergie, une concurrence chinoise accrue, des difficultés à prendre le virage de l'électrique et les tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Dans un communiqué commun paru vendredi, le comité d'entreprise de Volkswagen et le syndicat IG Metall ont affirmé que "les nouveaux articles parus dans la presse inquiètent, à juste titre, notre personnel et les régions où sont implantés nos sites".

"Si de tels projets devaient être mis en œuvre, nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour les empêcher", écrivent le CE et le syndicat.

Selon Manager Magazin, le groupe voudrait supprimer des dizaines de milliers de postes supplémentaires.

Le patron du fleuron en crise de l'industrie allemande, Oliver Blume, voudrait fermer quatre sites de production en Allemagne, croit encore savoir le média allemand, et il pense aller jusqu'à scinder la marque Volkswagen pour en faire une nouvelle société.

Le 30 avril dernier, l'entreprise qui regroupe au total dix marques (outre VW, Audi, Porsche par exemple) avait annoncé une chute de 28% de son bénéfice net au 1er trimestre et dit vouloir par conséquent accélérer son programme d'économies.