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Volkswagen envisage 50.000 suppressions d'emplois supplémentaires
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 12:52

par Rachel More

Volkswagen VOWG_p.DE pourrait supprimer environ 50.000 emplois supplémentaires afin de rester compétitif face à ses concurrents, a déclaré son président du directoire, Oliver Blume, dans une note interne consultée lundi par Reuters.

Le dirigeant s'efforce de rationaliser le plus grand constructeur automobile européen, dont les bénéfices se sont effondrés en raison des milliards d'euros de coûts relatifs aux droits de douane, de la concurrence acharnée en Chine et de la pression exercée sur son réseau de production allemand pour qu'il gagne en efficacité.

La société avait déjà pris la décision de supprimer 50.000 emplois, y compris au sein de ses filiales Porsche P911_p.DE et Audi, et s'apprête de nouveau à réduire ses coûts, après avoir calculé un désavantage de 20% par rapport à des entreprise comparables, selon Oliver Blume.

Volkswagen avait auparavant refusé de commenter les informations selon lesquelles le groupe envisageait jusqu’à 100.000 suppressions d’emplois.

Cette note fait suite aux demandes insistantes des salariés, qui exigeaient que la direction révèle ses plans de restructuration, présentés jeudi par Oliver Blume au conseil de surveillance de l’entreprise.

Des sources proches du dossier ont indiqué que les représentants du personnel au sein du comité avaient bloqué ces propositions, qui auraient notamment porté sur des licenciements et la fermeture éventuelle de quatre usines.

"À ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure de confirmer des scénarios d’exploitation compétitifs pour les usines d’Emden, Hanovre, Zwickau et Neckarsulm dans les années 2030", a précisé Oliver Blume dans la note.

Il a ajouté qu’il préférait des "solutions intelligentes" aux fermetures, ayant précédemment évoqué l’industrie de la défense ou la production de modèles Volkswagen chinois en Europe comme options pour les usines sous-utilisées.

(Rédigé par Rachel More; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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