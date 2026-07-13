Volkswagen envisage 50.000 suppressions d'emplois supplémentaires

Une Volkswagen est garée devant le siège social de Volkswagen à Wolfsburg.

par Rachel More

Volkswagen pourrait ‌supprimer environ 50.000 emplois supplémentaires afin de rester compétitif face à ​ses concurrents, a déclaré son président du directoire, Oliver Blume, dans une note interne consultée lundi par Reuters.

Le dirigeant s'efforce de rationaliser le plus grand ​constructeur automobile européen, dont les bénéfices se sont effondrés en raison des milliards d'euros de ​coûts relatifs aux droits de douane, ⁠de la concurrence acharnée en Chine et de la pression exercée ‌sur son réseau de production allemand pour qu'il gagne en efficacité.

La société avait déjà pris la décision de supprimer ​50.000 emplois, y compris ‌au sein de ses filiales Porsche et Audi, et ⁠s'apprête de nouveau à réduire ses coûts, après avoir calculé un désavantage de 20% par rapport à des entreprise comparables, selon Oliver Blume.

Volkswagen avait ⁠auparavant refusé de ‌commenter les informations selon lesquelles le groupe envisageait jusqu’à 100.000 ⁠suppressions d’emplois.

Cette note fait suite aux demandes insistantes des salariés, qui ‌exigeaient que la direction révèle ses plans de restructuration, ⁠présentés jeudi par Oliver Blume au conseil de surveillance de ⁠l’entreprise.

Des sources proches ‌du dossier ont indiqué que les représentants du personnel au sein du ​comité avaient bloqué ces propositions, qui ‌auraient notamment porté sur des licenciements et la fermeture éventuelle de quatre usines.

"À ce jour, ​nous ne sommes toujours pas en mesure de confirmer des scénarios d’exploitation compétitifs pour les usines d’Emden, Hanovre, Zwickau et Neckarsulm ⁠dans les années 2030", a précisé Oliver Blume dans la note.

Il a ajouté qu’il préférait des "solutions intelligentes" aux fermetures, ayant précédemment évoqué l’industrie de la défense ou la production de modèles Volkswagen chinois en Europe comme options pour les usines sous-utilisées.

(Rédigé par Rachel More; Version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)