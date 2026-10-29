Volkswagen dérape : 5,8 milliards d'euros de perte au 3e trimestre

Le groupe automobile allemand creuse ses pertes au 3e trimestre, pénalisé par une lourde dépréciation de Porsche et la chute de ses ventes en Chine. Son chiffre d'affaires a reculé de 6,3% entre juillet et septembre.

Volkswagen s'enlise dans le rouge. Le constructeur allemand a annoncé jeudi 29 octobre une perte nette de 5,82 milliards d'euros au 3e trimestre 2026, contre une perte de 1,07 milliard un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a reculé de 6,3%, à 75,3 milliards d'euros.

Les résultats ont été pénalisés par 7,8 milliards d'euros de charges exceptionnelles, dont 6,4 milliards liés à une dépréciation comptable concernant Porsche. Cette opération, sans sortie de trésorerie, traduit des perspectives moins favorables pour la marque de voitures de sport.

La situation est particulièrement complexe en Chine, où les livraisons du groupe Volkswagen ont chuté de 38,5% entre juillet et septembre. Ce recul a pesé sur ses livraisons mondiales, en baisse de 14,3%, à environ 1,89 million de véhicules.

Le deuxième constructeur automobile mondial subit aussi les droits de douane américains et une concurrence accrue en Europe. La part croissante des voitures électriques dans ses ventes pèse également sur sa rentabilité : ces modèles dégagent encore des marges inférieures à celles des véhicules thermiques.

Volkswagen doit " agir rapidement ", juge le directeur financier

" Les résultats des neuf premiers mois montrent clairement une chose : nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps et devons agir rapidement et résolument ", a déclaré le directeur financier Arno Antlitz. Pour redresser ses résultats, Volkswagen veut simplifier sa gamme et son organisation, tout en réduisant ses coûts.

Le groupe, qui emploie quelque 648 000 salariés dans le monde, est engagé dans un vaste programme de restructuration. Dans le cadre d'un accord avec les syndicats, il prévoit de supprimer jusqu'à 100 000 emplois d'ici à 2030 et vise au total 31 milliards d'euros d'économies.