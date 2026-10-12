Volkswagen-Baisse de 14% de ses livraisons au T3, la Chine pèse

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Volkswagen VOWG_p.DE a annoncé lundi une baisse de 14,3% de ses livraisons mondiales au troisième trimestre, sous l'effet d'un nouveau recul de la demande sur le marché chinois.

Les livraisons, un indicateur étroitement suivi des ventes, ont chuté à 1,89 million de véhicules au cours du trimestre.

Elles ont chuté de 38,5% en Chine, et de 5,8% et 2,8% respectivement en Amérique du Nord et en Europe occidentale, précise le constructeur allemand dans un communiqué. Cependant, elles ont progressé de 1,4% en Europe centrale et de l'Est.

"La forte baisse du marché global en Chine reste un défi pour l’ensemble du secteur", déclare Martin Sander, membre du comité exécutif élargi du groupe, dans un communiqué.

Cette baisse des livraisons est la plus forte enregistrée par Volkswagen depuis celle de 22,4% observée au deuxième trimestre 2022.

Le groupe est le dernier constructeur automobile allemand en date à faire état d’une détérioration de ses ventes en Chine, après que Porsche PSHG_p.DE et Mercedes-Benz MBGn.DE ont tous deux publié la semaine dernière des chiffres de livraisons en baisse.

Les livraisons mondiales de véhicules électriques à batterie ont reculé d’environ 5% au cours du trimestre, malgré une hausse de près de 20% en Europe, reflétant une demande plus faible en Chine et une concurrence croissante de la part des constructeurs nationaux.

(Rédigé par Danny Callaghan; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)