 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Volkswagen-Baisse de 14% de ses livraisons au T3, la Chine pèse
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 11:28

Ajouter Boursorama à vos sources

(.)

Volkswagen VOWG_p.DE a annoncé lundi une baisse de 14,3% de ses livraisons mondiales au troisième trimestre, sous l'effet d'un nouveau recul de la demande sur le marché chinois.

Les livraisons, un indicateur étroitement suivi des ventes, ont chuté à 1,89 million de véhicules au cours du trimestre.

Elles ont chuté de 38,5% en Chine, et de 5,8% et 2,8% respectivement en Amérique du Nord et en Europe occidentale, précise le constructeur allemand dans un communiqué. Cependant, elles ont progressé de 1,4% en Europe centrale et de l'Est.

"La forte baisse du marché global en Chine reste un défi pour l’ensemble du secteur", déclare Martin Sander, membre du comité exécutif élargi du groupe, dans un communiqué.

Cette baisse des livraisons est la plus forte enregistrée par Volkswagen depuis celle de 22,4% observée au deuxième trimestre 2022.

Le groupe est le dernier constructeur automobile allemand en date à faire état d’une détérioration de ses ventes en Chine, après que Porsche PSHG_p.DE et Mercedes-Benz MBGn.DE ont tous deux publié la semaine dernière des chiffres de livraisons en baisse.

Les livraisons mondiales de véhicules électriques à batterie ont reculé d’environ 5% au cours du trimestre, malgré une hausse de près de 20% en Europe, reflétant une demande plus faible en Chine et une concurrence croissante de la part des constructeurs nationaux.

(Rédigé par Danny Callaghan; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

MERCEDES-BENZ GROUP
39,705 EUR XETRA +0,29%
PORSCHE AUTO HLDG SE
25,210 EUR XETRA +0,48%
VOLKSWAGEN
68,750 EUR XETRA +0,44%
VOLKSWAGEN VZ
68,240 EUR XETRA +0,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ministre allemande du Travail Bärbel Bas lors d'une conférence de presse à la chancellerie à Berlin, le 3 septembre 2025 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )
    Allemagne: la coalition de Merz fragilisée par le départ de la ministre du Travail
    information fournie par AFP 12.10.2026 13:00 

    La coalition du chancelier allemand Friedrich Merz se retrouve encore plus fragilisée lundi par la démission soudaine de sa ministre du Travail et co-cheffe du parti social-démocrate, Bärbel Bas, qui s'est dite victime d'attaques persistantes jusque dans les rangs ... Lire la suite

  • BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.10.2026 12:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.10.2026 12:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de la Banque centrale européenne (BCE) est visible devant son siège à Francfort.
    BCE: Les anticipations d'inflation à court terme des ménages sont en hausse - Sleijpen
    information fournie par Reuters 12.10.2026 12:40 

    Les ‌anticipations d'inflation à court terme des ménages ​dans la zone euro ont augmenté, même si celles à plus long terme restent bien ancrées ​autour de l'objectif de 2% fixé par la Banque ​centrale européenne (BCE), a déclaré ⁠jeudi Olaf Sleijpen, membre de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,84 +20,32%
HAFFNER ENERGY
0,806 +4,95%
CAC 40
7 823,26 +0,26%
Pétrole Brent
105,67 +1,48%
TOTALENERGIES
78,57 +0,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank