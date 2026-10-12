 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La BCE s'abstient de donner des indications sur les taux - compte-rendu
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 12:38

Ajouter Boursorama à vos sources

PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de la Banque centrale européenne (BCE) est visible devant son siège à Francfort.

PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de la Banque centrale européenne (BCE) est visible devant son siège à Francfort.

L'inflation ‌dans la zone euro pourrait s'avérer plus élevée ​que prévu, mais la Banque centrale européenne (BCE) a jugé essentiel de ne de ne pas laisser ​entendre que de nouvelles hausses de taux étaient à ​prévoir, afin de garder toutes ⁠les options ouvertes, montre le compte-rendu de ‌sa réunion de septembre, publié jeudi.

"Il est particulièrement important de s'abstenir de donner ​des indications ‌concernant l'évolution future des taux d'intérêt", ⁠a averti la BCE.

"Il est judicieux de se contenter de reconnaître la forte incertitude, les risques ⁠pesant sur ‌les perspectives d'inflation et les différents ⁠scénarios possibles", a-t-elle ajouté.

L'institut de Francfort a ‌relevé ses taux directeurs de 25 ⁠points de base en septembre, après une ⁠hausse identique ‌en juin, avertissant que la poursuite du conflit ​au Moyen-Orient menaçait ‌de maintenir l'inflation au-dessus de l'objectif pendant une période plus longue.

Cependant, ​la présidente de la BCE Christine Lagarde, à l'instar d'autres membres de l'institution, ⁠a depuis lors défendu l'opportunité d'une "réponse mesurée", dans la mesure où l'inflation enregistrée cette année n'a pas encore entraîné d'effets de second tour.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Diana Mandia, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

Banques centrales
BCE
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank