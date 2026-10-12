La BCE s'abstient de donner des indications sur les taux - compte-rendu

PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de la Banque centrale européenne (BCE) est visible devant son siège à Francfort.

L'inflation ‌dans la zone euro pourrait s'avérer plus élevée ​que prévu, mais la Banque centrale européenne (BCE) a jugé essentiel de ne de ne pas laisser ​entendre que de nouvelles hausses de taux étaient à ​prévoir, afin de garder toutes ⁠les options ouvertes, montre le compte-rendu de ‌sa réunion de septembre, publié jeudi.

"Il est particulièrement important de s'abstenir de donner ​des indications ‌concernant l'évolution future des taux d'intérêt", ⁠a averti la BCE.

"Il est judicieux de se contenter de reconnaître la forte incertitude, les risques ⁠pesant sur ‌les perspectives d'inflation et les différents ⁠scénarios possibles", a-t-elle ajouté.

L'institut de Francfort a ‌relevé ses taux directeurs de 25 ⁠points de base en septembre, après une ⁠hausse identique ‌en juin, avertissant que la poursuite du conflit ​au Moyen-Orient menaçait ‌de maintenir l'inflation au-dessus de l'objectif pendant une période plus longue.

Cependant, ​la présidente de la BCE Christine Lagarde, à l'instar d'autres membres de l'institution, ⁠a depuis lors défendu l'opportunité d'une "réponse mesurée", dans la mesure où l'inflation enregistrée cette année n'a pas encore entraîné d'effets de second tour.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Diana Mandia, édité par ​Benoit Van Overstraeten)