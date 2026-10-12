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BCE: Les anticipations d'inflation à court terme des ménages sont en hausse - Sleijpen
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 12:40

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PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de la Banque centrale européenne (BCE) est visible devant son siège à Francfort.

PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de la Banque centrale européenne (BCE) est visible devant son siège à Francfort.

Les ‌anticipations d'inflation à court terme des ménages ​dans la zone euro ont augmenté, même si celles à plus long terme restent bien ancrées ​autour de l'objectif de 2% fixé par la Banque ​centrale européenne (BCE), a déclaré ⁠jeudi Olaf Sleijpen, membre de l'institution de ‌Francfort et gouverneur de la banque centrale néerlandaise.

"Si l'on se tourne vers ​l'avenir immédiat, ‌on constate un écart entre les ⁠marchés financiers et les prévisionnistes professionnels, d'une part, et les ménages et les entreprises, d'autre ⁠part", a-t-il ‌dit lors d'une conférence à Istanbul.

"Les ⁠anticipations d'inflation, en particulier celles des ménages - ‌les entreprises se situant quelque part ⁠entre les deux -, sont, disons, moins ⁠bien ancrées", ‌a-t-il ajouté.

L'inflation en zone euro est ressortie en ​septembre à 3,8% ‌sur un an, un niveau supérieur aux attentes.

Une enquête Reuters, publiée ​ce jeudi, montre que la BCE devrait maintenir son taux de dépôt ⁠à 2,50% ce mois-ci, mais le relever de 25 points de base en décembre, l'inflation étant proche du double de l'objectif visé.

(Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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