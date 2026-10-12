 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BCE: Wunsch contre un relèvement du ratio de réserves obligatoires des banques
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 12:36

Ajouter Boursorama à vos sources

PHOTO D'ARCHIVES : Siège de la BCE à Francfort

PHOTO D'ARCHIVES : Siège de la BCE à Francfort

La projet de la Banque centrale européenne (BCE) ‌visant à relever le ratio de réserves obligatoires imposé aux banques commerciales pourrait nuire à la crédibilité ​de ses futures opérations, voire empiéter sur la politique budgétaire des Etats, a déclaré jeudi Pierre Wunsch, membre du Conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort et gouverneur de la Banque nationale de Belgique.

Les ​responsables de la BCE débattent actuellement de l'opportunité d'exiger des banques qu'elles détiennent une plus grande partie de leurs excédents de liquidités ​sur un compte non rémunéré, d'une part pour réduire ⁠les pertes financières de la BCE elle-même et, d'autre part, pour resserrer les conditions de financement ‌dans un contexte de forte inflation.

"Des 'discussions sont en cours' concernant l'application d'un ratio de réserves obligatoires plus élevé – le ratio MRR – tout en conservant bien sûr les ​réserves obligatoires non rémunérées", a déclaré ‌Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale de Belgique, lors d'une conférence ⁠à Bruxelles.

"Honnêtement, le raisonnement n'est pas très clair, ni convaincant, à mes yeux", a-t-il ajouté.

La BCE a créé des milliers de milliards d'euros de liquidités excédentaires via des achats d'obligations au cours de la décennie ⁠précédant la pandémie de ‌COVID-19, lorsque que ses taux directeurs étaient proches de zéro, voire négatifs. Elle ⁠doit désormais verser des intérêts élevés aux banques commerciales lorsque celles-ci déposent ces liquidités dans ses comptes.

Cela ‌a entraîné une hausse des pertes financières de la BCE, notamment au sein de ⁠la Bundesbank allemande, qui a cessé de verser des dividendes au budget de ⁠l'Etat et pourrait ne ‌plus disposer des liquidités nécessaires pour verser de tels dividendes avant la prochaine décennie.

"Si l'objectif est de ​limiter nos pertes, le ratio MRR deviendra un instrument ‌quasi-budgétaire", a déclaré Pierre Wunsch. "Or, la politique budgétaire n'est généralement pas un rôle attribué à la banque centrale", a-t-il souligné.

Pierre Wunsch ​a ajouté que si les banques étaient désormais davantage imposées sur ces revenus, elles pourraient se montrer réticentes à participer à un futur programme d'achat d'obligations, ce qui risquerait alors de nuire ⁠à la crédibilité d'une opération menée par la BCE.

Les réserves obligatoires sont devenues un sujet d'inquiétude depuis le début de l'année, alors que la BCE a recommencé à relever ses taux directeurs pour lutter contre une inflation élevée. Cela a également entraîné une hausse des charges d'intérêts des banques centrales nationales, car il reste encore plus de 2.100 milliards d'euros de liquidités excédentaires dans le système financier.

(Rédigé par ​Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou)

Banques centrales
BCE
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.10.2026 12:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.10.2026 12:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Les pompiers interviennent sur un incendie qui a ravagé le marché historique des Enfants rouges à Paris, le 12 octobre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    A Paris, le marché historique des Enfants rouges ravagé par les flammes
    information fournie par AFP 12.10.2026 12:46 

    "Terriblement triste": un incendie spectaculaire a détruit dans la nuit de dimanche à lundi, sans faire de victime, le marché historique des Enfants rouges, situé dans le Marais à Paris, provoquant une vive émotion dans ce quartier touristique de la capitale, avec ... Lire la suite

  • Des véhicules présentés au Mondial de l'automobile, à Paris, le 12 octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Mondial de l'auto : Macron cherche à rassurer les constructeurs européens face à la concurrence chinoise
    information fournie par AFP 12.10.2026 12:36 

    Accord avec la Chine pour limiter les importations en Europe, accord imminent avec l'Allemagne pour défendre le contenu européen des voitures : Emmanuel Macron a tenté de rassurer les industriels français lundi à l'ouverture à Paris du Mondial de l'automobile, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30 +20,97%
HAFFNER ENERGY
0,817 +6,38%
CAC 40
7 819,09 +0,20%
Pétrole Brent
105,82 +1,62%
TOTALENERGIES
78,5 -0,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank