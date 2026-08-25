Volex affiche une croissance nettement supérieure aux attentes, le titre gagne 19%

Jefferies estime que Volex a publié ce matin des résultats solides suite à son assemblée générale annuelle, faisant état d'une croissance nettement supérieure aux attentes (et surtout, généralisée à toutes les divisions), et a relevé ses prévisions pour l'exercice.

L'analyste note que les ventes des quatre premiers mois de l'exercice 2027 ont progressé de 28% en glissement annuel (à périmètre constant).

Selon Jefferies, cette performance reflète la demande soutenue des centres de données et la forte dynamique des véhicules électriques et de l'électrification. Les secteurs de l'électronique grand public, des engins hors route et du médical ont également enregistré une croissance satisfaisante, indique l'analyste.

Jefferies souligne également que Volex précise que ce taux de croissance s'explique en partie par le taux de comparaison de 10% en glissement annuel enregistré sur les quatre premiers mois de l'exercice 2026, qui s'est renforcé tout au long de l'année avec la montée en puissance des programmes de centres de données (13% au premier semestre 2026).

"Grâce à une activité commerciale soutenue et à un effet de levier opérationnel accru, l'EBITA prévisionnel pour l'exercice 2027 devrait désormais dépasser les prévisions de 138,3 millions de dollars (prévisions Jefferies précédentes : 137,4 millions de dollars, nouvelles prévisions de Jefferies : 145,9 millions de dollars)" indique le bureau d'analyse.

Jefferies laisse son objectif de cours à 700 pence sur le titre avec une opinion à l'achat.

Jefferies estime que Volex se négocie à 10,2 fois l'EBITA annualisé prévisionnel pour l'exercice 2027 et à 13,5 fois le PER, ce que nous jugeons raisonnable compte tenu du potentiel de croissance.