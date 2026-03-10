L'Europe finit dans le vert avec l'espoir d'une accalmie au Moyen-Orient

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi et Wall Street était également ‌légèrement dans le vert à mi-séance sur fond de repli des cours pétroliers, de stabilité dans l'obligataire et de reflux de la volatilité avec l'espoir d'une fin proche de la guerre en Iran.

À ​Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 1,79% à 8.057,36 points. Le Footsie britannique a avancé de 1,59% et le Dax allemand a progressé de 2,25%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 2,67%, le FTSEurofirst 300 1,87% et le Stoxx 600 1,88%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,73%, le Standard & Poor's 500 de 0,55% et le Nasdaq de 0,74%.

Les ​investisseurs surveillent les derniers développements de la guerre en Iran, entrée dans son onzième jour, alors que les responsables américains multiplient des déclarations tous azimuts.

Alors que Donald Trump a déclaré lundi soir que la guerre au Moyen-Orient était "pratiquement terminée", le secrétaire américain à ​la Défense, Pete Hegseth, a promis que ce mardi serait le jour le plus intense des ⁠frappes contre l'Iran, tandis que le général américain Dan Caine a noté que des navires iraniens étaient actuellement visés.

L'Iran, de son côté, a jugé peu probable que les négociations ‌sur son programme nucléaire reprennent et dit qu'il poursuivrait son blocus pétrolier dans la région.

"Hier, le ton était plus optimiste sur le fait qu'il s'agirait d'une action militaire rapide et aujourd'hui, le secrétaire à la Défense a fait allusion au fait qu'au moins pour aujourd'hui, la situation allait s'intensifier", souligne Art Hogan, chef ​stratège marchés chez B Riley Wealth.

Sur les marchés financiers, cela s'est traduit ‌par des échanges volatils, Wall Street ayant ouvert dans le désordre avec une baisse du Dow Jones, tandis que les compagnies aériennes américaines, ⁠qui avaient souffert de la flambée des prix du pétrole, sont reparties à la baisse, malgré la chute mardi des cours de l'énergie.

A la clôture des Bourses en Europe, l'indice de la volatilité sur l'EuroStoxx 50 refluait cependant de plus de 10%, tandis que le Vix à Wall Street abandonnait également près de 10%. Les rendements obligataires à court terme en zone euro et aux Etats-Unis ⁠marquaient une pause après avoir fortement ‌grimpé dans la crainte d'une résurgence de l'inflation. Les cours du pétrole, qui avaient atteint lundi un pic de plus de trois ans, ont quant à ⁠eux perdu jusqu'à 11% en séance avec l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur du transport et des loisirs en Europe a rebondi avec un gain en clôture de 2,63%, tiré notamment ‌par EasyJet (+1,44%), Lufthansa (+7,89%), Carnival (+3,48%) ou encore TUI (+3,28%).

Dans l'actualité des entreprises, Renault (+0,40%) a fini dans le vert après la présentation de son nouveau plan stratégique.

Son concurrent Volkswagen a avancé ⁠de 2,58% après avoir annoncé anticiper une légère reprise de sa marge en 2026.

Hugo Boss a gagné 1,79% après avoir dépassé les ⁠prévisions sur le bénéfice annuel.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les ‌importations allemandes ont enregistré une baisse surprise de 5,9% en janvier par rapport au mois précédent, selon les données de l'Office fédéral de la statistique.

Le déficit commercial de la France s'est établi ​à 1,843 milliard d'euros à fin janvier, selon les données publiées par le bureau des Douanes françaises.

CHANGES

Le dollar ‌reculait mardi, de 0,57%, face à un panier de devises de référence, les investisseurs réévaluant leurs perspectives sur le conflit au Moyen-Orient.

L'euro grappillait 0,07%, à 1,1644 dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,3454 dollar, en hausse ​de 0,14%.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 2,1 points de base, à 4,11%, et celui à deux ans de 3,9 points de base, à 3,55%, après les récentes fortes hausses, dans un contexte d'un possible resserrement de la politique monétaire des banques centrales.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a cédé en clôture un point de ⁠base, à 2,85%, tandis que le deux ans a abandonné 5,4 points de base, à 2,27%, après avoir touché lundi un pic de 19 mois.

Les marchés monétaires évaluent à environ 60% la probabilité d'une hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) d'ici juillet et à 100% d'ici la fin de l'année, sur fond d'anticipation d'une résurgence de l'inflation.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi après la récente flambée mais l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration, EIA) souligne dans son rapport mensuel sur les perspectives à court terme que le cours du pétrole Brent restera supérieur à 95 dollars le baril au cours des deux prochains mois en raison du conflit au Moyen-Orient.

Le Brent reflue de 10,65% à 88,39 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline ​de 11,15% à 84,18 dollars.

