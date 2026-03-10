Un juge bloque temporairement l'agent d'achats IA de Perplexity sur Amazon
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 19:12
Un juge fédéral américain a ordonné le blocage temporaire de l'accès du navigateur d'intelligence artificielle Comet, développé par la start-up Perplexity, au site d'Amazon. L'entreprise de commerce en ligne avait engagé une procédure en novembre, accusant la start-up d'avoir dissimulé ses agents d'IA afin de continuer à extraire des données du site sans autorisation. Dans sa décision, la juge Maxine Chesney estime qu'Amazon a présenté des éléments convaincants montrant que le service accédait au site à la demande des utilisateurs mais sans l'accord de l'entreprise.
Le navigateur Comet permet aux internautes de demander à un assistant d'IA de rechercher des produits sur Amazon et d'effectuer des achats en leur nom. Selon les documents judiciaires, Amazon affirme avoir dû dépenser plus de 5.000 dollars et mobiliser de nombreuses heures de travail pour développer des outils visant à bloquer ces accès et protéger ses systèmes clients privés. La magistrate considère que ces éléments démontrent une probabilité de succès pour Amazon dans le cadre de la plainte.
La décision prévoit toutefois un délai d'une semaine avant son entrée en vigueur afin de permettre à Perplexity de faire appel. Amazon estime que cette mesure contribue à préserver une expérience d'achat fiable pour ses clients. De son côté, la start-up affirme vouloir continuer à défendre le droit des internautes à choisir les outils d'intelligence artificielle qu'ils souhaitent utiliser. Le groupe a également renforcé les restrictions contre les agents d'IA sur ses sites marchands tout en développant ses propres solutions comme l'assistant d'achat Rufus.
