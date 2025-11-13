 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 263,64
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Voiture sans chauffeur: Uber et Lyft en route vers une adoption progressive
information fournie par AFP 13/11/2025 à 15:24

Le directeur de Lyft, David Risher, lors du Web Summit de Lisbonne, le 12 novembre 2025 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le directeur de Lyft, David Risher, lors du Web Summit de Lisbonne, le 12 novembre 2025 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Des chauffeurs remplacés par des voitures autonomes chez Uber ou Lyft ? Les deux plateformes de VTC travaillent à l'intégration progressive de la conduite autonome, en multipliant les partenariats, mais avancent prudemment face à des consommateurs attachés à la présence humaine derrière le volant.

Construire des véhicules autonomes plus sûrs que les conducteurs humains est une question "presque entièrement résolue", a estimé mardi lors du Web Summit de Lisbonne Andrew Macdonald, directeur des opérations d'Uber.

"Maintenant, c'est une question de commercialisation", a-t-il ajouté lors de ce salon spécialisé dans les innovations de la tech.

"D'ici cinq ans, si (la conduite autonome) représente même 10% de notre activité, ce serait un énorme succès", a déclaré pour sa part à l'AFP le directeur de Lyft, David Risher, lors d'un entretien mercredi.

Pour cette entreprise américaine de VTC, cela représenterait environ 500 millions de dollars par trimestre, ses réservations s'élevant à 5 milliards de dollars, selon les derniers chiffres communiqués.

Une somme qui reste bien inférieure à celle des courses payées sur la plateforme Uber sur la même période, dont le montant total atteint 50 milliards de dollars, avec une gamme de services toutefois plus large incluant la livraison de nourriture.

Lyft, qui représente environ 30% du marché américain et a récemment racheté l'application européenne FreeNow, prévoit de déployer des projets pilotes dans certaines villes aux États-Unis et en Europe.

- Partenariats démultipliés -

A Nashville (Tennessee), l'entreprise lancera en 2026 un projet en partenariat avec la start-up californienne Waymo, qui propose déjà des trajets autonomes à San Francisco. En Allemagne et au Royaume-Uni, elle s'associera avec le géant technologique chinois Baidu.

Ces deux pays ont été "les plus rapides d'Europe" à se lancer dans des projets officiels de conduite autonome, a déclaré à l'AFP le patron de FreeNow, Thomas Zimmermann.

Le logo d'Uber sur une tablette le 1er octobre 2019 ( AFP / DENIS CHARLET )

Le logo d'Uber sur une tablette le 1er octobre 2019 ( AFP / DENIS CHARLET )

Le secteur a récemment vu fleurir les partenariats entre un petit nombre d'entreprises, tant du côté des plateformes de transport que du côté des entreprises spécialisées dans les technologies de conduite autonome.

Dans les villes américaines d'Austin (Texas) et d'Atlanta (Géorgie), Uber travaille également avec Waymo, tandis qu'à Abu Dhabi la plateforme de VTC s'est associée avec le chinois WeRide.

Quant à Lyft, l'entreprise a conclu un partenariat avec des groupes américains comme Tensor, ainsi qu'avec l'entreprise américano-israélienne Mobileye.

Contrairement à l'intelligence artificielle ou aux semi-conducteurs, pour lesquels la Chine et les États-Unis se livrent à une course acharnée, la conduite autonome permet encore des partenariats entre entreprises chinoises et américaines.

Des alliances qui concernent toutefois des pays en dehors des États-Unis. En raison des tensions géopolitiques entre les deux pays, les fabricants chinois ont peu de chance de conquérir le marché automobile américain avec leurs offres de conduite autonome, a souligné le patron de Lyft.

- Contact humain -

S'agissant de l'Europe, "les entreprises chinoises estiment qu'elles ont besoin d'un partenariat avec une entreprise comme la nôtre pour commercialiser leur technologie", a-t-il ajouté.

L'avènement de la conduite autonome ne pourra cependant se faire qu'à petits pas. La conduite humaine restera encore prépondérante pour les années, voire les décennies à venir, selon les deux géants du secteur des VTC.

"Ce sera une transition délicate de passer d'une main-d'œuvre entièrement humaine à de l'IA dans des véhicules autonomes", selon Andrew Macdonald, d'Uber.

Pour l'instant, "il n'y a tout simplement pas assez de véhicules autonomes dans le monde pour satisfaire toute la demande", a indiqué de son côté David Risher.

Les habitudes et les besoins des passagers restent aussi orientés vers les chauffeurs humains, selon le dirigeant. "A de nombreux moments, les gens voudront de l'aide avec leurs bagages ou un mot gentil à la fin de la journée".

IA: Intelligence artificielle
Sport

Valeurs associées

BAIDU SP ADR-A
126,0900 USD NASDAQ -2,21%
LYFT RG-A
24,5500 USD NASDAQ -0,08%
UBER TECH
93,010 USD NYSE -0,63%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un écran à la Bourse de New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street sans entrain après la levée de la paralysie budgétaire
    information fournie par AFP 13.11.2025 16:10 

    La Bourse de New York évoluait en baisse jeudi, alors que les investisseurs assimilent la résolution de la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire des Etats-Unis, qui avait notamment suspendu la publication de statistiques économiques clés. Vers 14H50 GMT, ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Wall Street en baisse, prudence avant les indicateurs de l'après-"shutdown"
    information fournie par Reuters 13.11.2025 15:51 

    La Bourse de New York a ouvert en légère baisse jeudi, le soulagement avec la fin du "shutdown" aux Etats-Unis laissant place désormais à une certaine prudence avant la publication des premiers indicateurs officiels outre-Atlantique. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

  • Un champion d'Europe rebondit au Qatar
    Un champion d'Europe rebondit au Qatar
    information fournie par So Foot 13.11.2025 15:49 

    Après l’Arabie saoudite, il n’aura pas fait longue route. Libre depuis son départ de la sélection saoudienne l’an dernier, Roberto Mancini a enfin retrouvé un banc. À 60 ans, l’ancien sélectionneur de l’Italie a posé ses valises au Qatar, où il entraîne désormais ... Lire la suite

  • Disney a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions des analystes, marqué par des performances en demi-teinte des films du groupe et la confirmation de l'essoufflement de la télévision traditionnelle ( AFP / Chris DELMAS )
    Disney déçoit côté cinéma et télévision, le titre souffre
    information fournie par AFP 13.11.2025 15:41 

    Disney a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions des analystes, marqué par des performances en demi-teinte des films du groupe et la confirmation de l'essoufflement de la télévision traditionnelle. Les investisseurs ont immédiatement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank