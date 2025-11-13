La Belgique veut encore faire comme la France

Tout comme les Bleus les titres en moins.

Alors que la nouvelle d’une rencontre de l’équipe de France face au Brésil en mars à Boston est tombée dans la journée, voilà que l’on apprend que les Diables Rouges vont eux aussi s’aventurer au pays de l’Oncle Sam . Selon La DH Les Sports + , les joueurs de Rudi Garcia vont affronter le Mexique à Atlanta le 28 mars, puis les États-Unis à Chicago, le 31 mars. Un déplacement qui devrait rapporter quelques deniers à la fédération .…

JF pour SOFOOT.com