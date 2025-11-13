 Aller au contenu principal
  2. Aide

La Belgique veut encore faire comme la France
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 18:05

Tout comme les Bleus les titres en moins.

Alors que la nouvelle d’une rencontre de l’équipe de France face au Brésil en mars à Boston est tombée dans la journée, voilà que l’on apprend que les Diables Rouges vont eux aussi s’aventurer au pays de l’Oncle Sam . Selon La DH Les Sports + , les joueurs de Rudi Garcia vont affronter le Mexique à Atlanta le 28 mars, puis les États-Unis à Chicago, le 31 mars. Un déplacement qui devrait rapporter quelques deniers à la fédération .…

JF pour SOFOOT.com

  • Le PSG a déjà prolongé un taulier
    Le PSG a déjà prolongé un taulier
    information fournie par So Foot 13.11.2025 18:29 

    Une saison aura été la bonne. Le PSG verrouille son défenseur central jusqu’en 2030. Arrivé à l’été 2024, en provenance de l’Eintracht Francfort, l’Équatorien a mis tout le monde d’accord, incitant le champion d’Europe à accélérer le tempo des négociations.… CM ... Lire la suite

  • Le coup de sang de Dejan Stanković contre un journaliste dans trois langues différentes
    Le coup de sang de Dejan Stanković contre un journaliste dans trois langues différentes
    information fournie par So Foot 13.11.2025 18:26 

    Graham Potter est plus sympa quand il change de langue. Après la victoire 2-1 du Spartak Moscou contre l’Akhmat Grozny , avec un doublé de Pablo Solari, l’ancien milieu de la Lazio et de l’Inter Dejan Stanković a complètement vrillé en conférence de presse. La ... Lire la suite

  • Un milieu forfait pour France-Ukraine
    Un milieu forfait pour France-Ukraine
    information fournie par So Foot 13.11.2025 18:17 

    À l’infirmerie. Pressenti sur la touche, Eduardo Camavinga est forfait pour la rencontre de ce jeudi soir face à l’Ukraine en raison d’une tension musculaire aux ischio-jambiers . Le Madrilène, qui s’était entraîné à part en début de semaine, est aussi incertain ... Lire la suite

  • Les anneaux olympiques l'Olympiastadion
    L'Afrique du Sud veut présenter sa candidature pour les Jeux olympiques de 2036 ou 2040
    information fournie par Reuters 13.11.2025 18:13 

    L'Afrique du Sud envisage de se porter candidate à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2036 ou 2040, a annoncé le gouvernement jeudi, ce qui en ferait le premier pays hôte de cet événement mondial sur le continent africain. Le gouvernement sud-africain ... Lire la suite

