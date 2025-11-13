La superstar de YouTube MrBeast ouvre un parc d'attraction éphémère en Arabie saoudite

MrBeast, le youtubeur le plus suivi de la planète avec plus de 450 millions d'abonnés qui a ouvert jeudi en Arabie saoudite un parc d'attractions éphémère inspiré de ses vidéos à succès, le 12 novembre 2025 à Ryad. ( AFP / Fayez Nureldine )

MrBeast, le youtubeur le plus suivi de la planète avec plus de 450 millions d'abonnés, a inauguré jeudi en Arabie saoudite un parc d'attractions éphémère inspiré de ses vidéos à succès, nouveau signe de l'appétit du royaume pour le divertissement.

L'influenceur a fait son entrée sur scène au milieu de flammes, de lasers, de confettis et d'une nuée de drones lumineux, déclenchant une salve de hourras et d'applaudissements d'adolescents et de familles réunis pour l'occasion à Ryad.

Baptisé Beast Land, le parc accueillera le public jusqu'au 27 décembre dans le cadre de la "Riyadh Season", grand festival annuel lancé pour promouvoir la capitale saoudienne comme pôle touristique.

Au cœur du parc, la Beast Arena propose plusieurs défis inspirés de ses vidéos, notamment des courses d'escalade chronométrées et un vaste labyrinthe où les participants tentent d'accumuler un maximum de points.

Chaque jour, le visiteur cumulant le plus de points repart avec 7.000 rials (1.600 euros), tandis qu'un chèque d'un million de rials (230.000 euros) récompensera, au terme des 45 jours d'ouverture, le participant ayant obtenu le score le plus élevé. Et pour galvaniser la foule sur place, MrBeast a ouvert jeudi plusieurs mallettes et immenses coffres dévoilant des liasses de billets...

Hani Abou el Naja, Palestinien de 42 ans est venu avec ses quatre enfants et ses quatre neveux de la ville de Khobar à environ 400 km à l'est de Ryad. "Je leur ai fait la surprise", raconte-t-il à l'AFP.

Judi Khayat, Saoudienne de 14 ans, cheveux bouclés, bandeau et boucles d'oreilles Tour Eiffel, dit ne "pas être allée à l'école (jeudi)" et avoir fait la file "toute la journée" pour être aux premières loges de l'événement.

"Je regarde les vidéos de MrBeast depuis que je suis gamine, j'espère avoir la chance de le rencontrer", dit-elle à l'AFP.

Idem pour Dan Ezekiel T. Marcos, un Philippin de 14 ans: "Je connais MrBeast depuis que j'ai 7 ans, je le regardais sur mon téléphone. Alors quand j'ai vu qu'il allait ouvrir un parc thématique, j'ai demandé à mes parents d'acheter un ticket. J'espère maintenant le voir (...)".

- "Chose la plus folle" -

Avec plus de 75% des Saoudiens âgés de moins de 35 ans, l'Arabie saoudite se distingue par une jeunesse ultra-connectée.

Le taux de pénétration des smartphones dans le pays atteint 98,2%, bien au-dessus de la moyenne mondiale, tandis que celui d'internet s'élève à 97,9%, selon le cabinet PwC qui affirme que les Saoudiens sont parmi les "plus grands consommateurs de médias au monde".

Jimmy Donaldson (vrai nom de Mr Beast), 27 ans, a bâti un véritable empire numérique à travers sa société Beast Industries. Et il est aussi à l'origine de la chaîne de restauration MrBeast Burger, de la marque de barres chocolatées Feastables, en plus de revendiquer une dimension philanthropique à travers son label Beast Philanthropy.

"La majorité de notre public se trouve en dehors de l'Amérique du Nord, avec une forte concentration de spectateurs au Moyen-Orient (...) ", avait expliqué le youtubeur à l'AFP avant l'ouverture.

"C'est la chose la plus folle que j'ai jamais faite, j'ai hâte que vous puissiez vivre cette expérience", avait affirmé l'influenceur dans une vidéo tournée devant les portes du parc. Derrière lui, une immense tête de fauve bleu barrée d'éclairs violets, rappelant son célèbre logo.

Désigné en 2023 par le magazine Time parmi les personnalités les plus influentes au monde, MrBeast dispose d'une fortune estimée à environ un demi-milliard de dollars, chiffrait la même année Forbes.

L'Arabie saoudite a multiplié ces dernières années les partenariats avec des figures mondiales du divertissement, de Jennifer Lopez à Will Smith en passant par Cristiano Ronaldo.

Ces nouvelles collaborations s'inscrivent dans la stratégie de diversification économique du premier exportateur de pétrole au monde, portée par le prince héritier Mohammed ben Salmane.

La figure de proue de ces investissements est le parc de divertissement de Qiddiya, qui s'étendra sur 500.000 mètres carrés près de la capitale et devrait ouvrir en 2026.