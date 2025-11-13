 Aller au contenu principal
L'Afrique du Sud veut présenter sa candidature pour les Jeux olympiques de 2036 ou 2040
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 18:13

L'Afrique du Sud envisage de se porter candidate à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2036 ou 2040, a annoncé le gouvernement jeudi, ce qui en ferait le premier pays hôte de cet événement mondial sur le continent africain.

Le gouvernement sud-africain devrait proposer d'organiser les Jeux dans la ville du Cap, qui s'était déjà portée candidate à l'organisation des Jeux de 2004 qui se sont finalement déroulés à Athènes.

Les villes d'Ahmedabad (Inde), Doha (Qatar), Istanbul (Turquie) et Santiago (Chili) ont également confirmé leur intention de poser leur candidature pour les Jeux olympiques de 2036.

L'Afrique du Sud a déjà discuté avec le Comité international olympique (CIO), dirigé par la Zimbabwéenne Kirsty Coventry, de la viabilité de l'organisation des Jeux dans le pays, a fait savoir jeudi la ministre à la présidence Khumbudzo Ntshavheni.

L'Afrique du Sud a accueilli la Coupe du monde de rugby en 1995 puis celle de cricket en 2003 et de football en 2010.

Elle accueillera à nouveau le tournoi de cricket en 2027, avec la Namibie et le Zimbabwe.

L'Afrique du Sud pourrait aussi accueillir un Grand Prix de Formule 1 à partir de 2027, ce qui serait une première pour un pays africain.

(Rédigé par Nick Said ; version française Blandine Hénault)

