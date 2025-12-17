 Aller au contenu principal
Vodafone a finalisé l'acquisition de 100 % de Skaylink
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 10:37

Vodafone annonce avoir finalisé l'acquisition de 100 % de Skaylink pour un montant total de 175 millions d'euros.

Cette acquisition accélérera la croissance de Vodafone dans des domaines clés, tels que les services professionnels et managés, le cloud et la sécurité en Allemagne et à travers l'Europe.

Son équipe de plus de 500 professionnels est reconnue comme experte dans la gestion des déploiements et migrations cloud dans les environnements Microsoft et Amazon Web Services, ainsi que dans la mise en oeuvre de solutions d'IA pour des clients professionnels.

Valeurs associées

VODAFONE GROUP
96,320 GBX LSE +1,43%
