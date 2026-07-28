Vlad Tenev, directeur général de Robinhood, affirme que son compte X a été piraté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vlad Tenev, directeur général de Robinhood

HOOD.O , a déclaré mardi qu'un pirate informatique avait publié de fausses informations concernant un « memecoin » sur son compte X après que celui-ci eut été piraté la semaine dernière.

« Un fraudeur a utilisé des techniques d'ingénierie sociale pour tromper le service client de X et obtenir l'accès au compte, contournant ainsi les mesures de sécurité standard telles que l'authentification à deux facteurs (2FA) et les notifications de connexion... », a expliqué M. Tenev dans un message publié sur X.

Le compte a été entièrement rétabli et le message a été supprimé plus tard dans la journée, a précisé M. Tenev.

« À l’avenir, l’équipe chargée de la sécurité des comptes X a mis en place des mesures de protection supplémentaires sur mon compte afin d’empêcher que cela ne se reproduise. »

Les entreprises américaines ont récemment été confrontées à une recrudescence d’incidents de cybersécurité, notamment en raison d’une vague de piratages basés sur l’IA visant à voler des données sensibles et à perturber leurs activités.