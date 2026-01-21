L'annonce en avril dernier par Donald Trump de nouveaux droits de douane a entraîné une baisse des indices boursiers - et par conséquent une augmentation de l'indice VIX. Qu'est-ce que l'indice VIX, ou indice de la peur ? Comment agit-il sur les marchés financiers ?

VIX : comprendre l’indice de la peur et son impact sur les marchés financiers / iStock.com - Nuthawut Somsuk

Le VIX, un indicateur de volatilité des marchés

L'indice VIX (acronyme de Volatility index, ou indicateur de volatilité), appelé aussi "indice de la peur", a été créé en 1993 par une bourse d'options américaine, le CBOE (Chicago Board Options Exchange). Il augmente lorsque l'indice boursier américain S&P 500 diminue, et il est censé mesurer le niveau d'inquiétude des investisseurs.

Moins connu que le Dow Jones ou le Nasdaq, le VIX est pourtant une référence pour la Bourse américaine. Sa fonction est d'analyser les anticipations des acteurs du marché financier américain. Sur un marché, si le cours d'un titre bouge régulièrement de façon notable, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il est considéré comme volatil.

Le VIX permet d'évaluer cette volatilité en mesurant les fluctuations de la valeur des actions, autrement dit les mouvements observés dans leur cotation boursière. Plus l'indice VIX est élevé, plus la volatilité des marchés est importante et plus les investisseurs sont inquiets, notamment sur la valeur future des entreprises. Cependant, un titre volatil peut intéresser un investisseur prêt à prendre des risques, car la valeur peut augmenter considérablement à la faveur de fluctuations importantes. À contrario, un titre peu volatil sera plus stable, mais sa valeur aura moins de chance d'augmenter.

La grille de lecture de l'indice VIX

La volatilité des marchés financiers est évaluée sur une échelle de 0 à 100 en fonction du VIX. Entre 0 et 15, elle est faible et les marchés sont calmes et confiants. Entre 15 et 25, elle est modérée et reste normale, mais elle traduit néanmoins une élévation du niveau de tension. Entre 25 et 30, des turbulences apparaissent et les marchés sont considérés comme très volatiles.

C'est à partir de 30 qu'ils s'affolent, craignant un choc financier majeur, qui s'annonce à partir du seuil de 40. En 40 ans, le VIX n'a dépassé le cap des 40 qu'à une dizaine de reprises. Le pic historique a été observé lors du krach d'octobre 1987 (indice à 150), et il a atteint 82 lors de la pandémie de Covid. Il a également vu sa cote augmenter lors de la crise financière russe de 1998, des attentats du 11 septembre 2001 et de la crise des subprimes en 2008.

En avril 2025, les fluctuations ont été importantes, suite aux annonces de Donald Trump : le VIX est monté jusqu'à 56 le 9 avril, avant de redescendre à 41 le 11 avril après l'annonce de la suspension des taxes douanières. En ce début janvier 2026, il est redescendu aux alentours de 15. L'indice VIX est un outil polyvalent pour les investisseurs. Depuis 2004, ce n'est plus seulement un indicateur financier, mais également un actif négociable. Le système propose en effet des options spécifiques qui permettent aux investisseurs de se protéger des fluctuations du marché tout en diversifiant leur portefeuille. Le VIX a donc désormais trois fonctions majeures : évaluer le niveau de confiance des marchés, gérer les risques (et ainsi se couvrir par d'autres moyens) et identifier les opportunités d'investissements rentables.