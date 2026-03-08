 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: dans le Bade-Wurtemberg, un premier test électoral pour Merz
information fournie par AFP 08/03/2026 à 03:56

Le chancelier allemand et chef de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) Friedrich Merz s'adresse au public lors d'un meeting de campagne électorale à Stockach, dans le sud de l'Allemagne, le 6 mars 2026 ( AFP / THOMAS KIENZLE )

Le chancelier allemand et chef de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) Friedrich Merz s'adresse au public lors d'un meeting de campagne électorale à Stockach, dans le sud de l'Allemagne, le 6 mars 2026 ( AFP / THOMAS KIENZLE )

Les élections dimanche dans le Land du Bade-Wurtemberg constituent un premier test pour le parti conservateur du chancelier allemand Friedrich Merz, confronté à une année électorale chargée et à la poussée de l'extrême droite.

Dans cette région riche mais dont l'industrie est en crise, la CDU veut marquer le coup, un an après une victoire étriquée aux législatives fédérales, et ravir le Land aux Verts qui y sont à la tête d'une rare coalition avec elle.

Le match est serré, la CDU ayant récemment perdu du terrain. Elle se retrouve, selon une enquête publiée jeudi, à égalité (28%), avec les écologistes de Cem Özdemir, un Allemand d'origine turque et figure centriste des Verts.

Le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland (AfD) arriverait troisième avec 18 à 20% des intentions de vote, un record dans cette région du sud-ouest de l'Allemagne.

Et à l'échelle nationale, l'AfD est au coude-à-coude avec la CDU, à environ 25%.

La co-dirigeante de l'AFD, Alice Weidel, le 2 décembre 2025 à Berlin ( AFP / Odd ANDERSEN )

La co-dirigeante de l'AFD, Alice Weidel, le 2 décembre 2025 à Berlin ( AFP / Odd ANDERSEN )

Un revers dans le Bade-Wurtemberg serait donc un mauvais signal pour Friedrich Merz, avant des scrutins prévus dans plusieurs Länder en 2026, alors que son parti tente de reconquérir, avec une politique migratoire ferme, des électeurs partis à l'AfD, sans pour autant faire fuir ses centristes.

Le chancelier s'est rendu vendredi à un meeting de campagne pour soutenir le candidat CDU local. Il y a défendu son action pour "réduire le nombre de migrants entrant illégalement en Allemagne".

"Les chrétiens-démocrates allemands ont-ils encore la force de remporter des élections?", s'est-il interrogé devant des sympathisants, évoquant une élection de portée nationale et européenne.

- Bastion de l'automobile -

Le 22 mars, son parti espère aussi vaincre les sociaux-démocrates dans un autre Land de l'Ouest, en Rhénanie-Palatinat.

Si son écurie remporte ces scrutins, elle pourra attaquer avec un peu plus de confiance ceux de septembre, en ex-Allemagne de l'Est, où l'AfD caracole en tête des sondages.

Le Bade-Wurtemberg abrite aussi certains des plus grands noms de l'automobile allemande: Mercedes et Porsche.

Le logo de Mercedes-Benz est visible sur des drapeaux devant le musée Mercedes-Benz de Stuttgart, en Allemagne, le 29 janvier 2026 ( AFP / Silas Stein )

Le logo de Mercedes-Benz est visible sur des drapeaux devant le musée Mercedes-Benz de Stuttgart, en Allemagne, le 29 janvier 2026 ( AFP / Silas Stein )

A leur arrivée à Stuttgart, les voyageurs ne peuvent pas rater l'étoile de Mercedes surplombant la gare, emblème d'une région où l'automobile emploie près d'un demi-million de personnes.

Mais ce secteur stratégique est en crise depuis plus de deux ans, enchaînant les plans sociaux, sur fond de prix de l'énergie en hausse, de retard technologique et de concurrence chinoise.

Interrogé par l'AFP, un électeur, Brian Fürderer, qui dirige à 34 ans sa société d'équipements médicaux, se plaint d'une campagne "faible" et "pas orientée vers le cœur de l'économie", citant la dépendance énergétique de l'Allemagne et son retard dans l'intelligence artificielle.

Le sauvetage de l'industrie est pourtant au centre du discours de M. Merz qui a notamment fait pression pour que la Commission européenne renonce en décembre à l'objectif du tout-électrique pour les voitures neuves en 2035.

Cem Özdemir a aussi plaidé pour plus de souplesse s'agissant de l'abandon des moteurs à combustion.

- L'AfD à Washington -

Né dans une petite ville de la région, le candidat vert de 60 ans est une célébrité en Allemagne.

Il fut en 1994 l'un des deux premiers députés allemands d'origine turque, a codirigé les Verts et a été ministre de l'Agriculture.

En cas de victoire dimanche, il succéderait à son collègue écologiste centriste Winfried Kretschmann, aux commandes du Land depuis 15 ans.

Cem Özdemir, chef de file des Verts, sourit avant le début d'un débat télévisé à Stuttgart, dans le sud de l’Allemagne, le 24 février 2026 ( AFP / THOMAS KIENZLE )

Cem Özdemir, chef de file des Verts, sourit avant le début d'un débat télévisé à Stuttgart, dans le sud de l’Allemagne, le 24 février 2026 ( AFP / THOMAS KIENZLE )

M. Özdemir a pris soin de se distancer de l'aile gauche des Verts, jugeant les idées de son parti "pas forcément toujours justes" et qu'une "bonne idée" pouvait aussi venir de la CDU.

Face à lui, Manuel Hagel, 37 ans, chef régional des conservateurs, longtemps en tête des sondages.

Fin février, sa campagne a été perturbée par la rediffusion de propos déplacés au sujet d'adolescentes après une visite scolaire en 2018.

Du côté de l'AfD, le député Markus Frohnmaier est une figure nationale aux liens avec la Russie et le mouvement MAGA aux Etats-Unis.

Il s'est affiché jeudi à Washington avec des partisans de Donald Trump, deux jours après la visite du chancelier Merz à la Maison Blanche.

Réagissant sur X à un sondage lui donnant 20% des voix, il a salué "un score sensationnel" qui serait "le meilleur résultat" de l'AfD lors d'une élection régionale en Allemagne de l'Ouest. De bon augure avant les scrutins à l'Est en septembre.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

MERCEDES-BENZ GROUP
54,780 EUR XETRA -1,56%
PORSCHE AUTO HLDG SE
33,520 EUR XETRA -1,67%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une manifestante tient une pancarte sur laquelle on peut lire "Foutez-nous la paix" lors d'une marche marquant la Journée internationale des droits des femmes, à Toulouse, en Haute-Garonne, le 8 mars 2025 ( AFP / Ed JONES )
    Droits des femmes: des dizaines de milliers de manifestants attendus dimanche en France
    information fournie par AFP 08.03.2026 03:55 

    "Stop aux violences", "du travail pour vivre, pas survivre", "notre corps nous appartient": des dizaines de milliers de personnes se préparent à manifester dimanche partout en France pour défendre les droits des femmes, menacés par la montée du conservatisme, selon ... Lire la suite

  • Bombardement de l'aéroport Mehrabad de Téhéran, le 7 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 08.03.2026 03:08 

    Voici les derniers événements de la guerre au Moyen-Orient: - Morts dans un hôtel à Beyrouth Les autorités libanaises rapportent qu'une frappe israélienne contre un hôtel du centre de Beyrouth a fait au moins quatre morts et 10 blessés. Un photographe de l'AFP ... Lire la suite

  • Une chambre de l'hôtel Ramada de Beyrouth après une frappe israélienne, le 8 mars 2026 ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Liban: quatre morts dans une frappe israélienne contre un hôtel à Beyrouth
    information fournie par AFP 08.03.2026 03:03 

    Une frappe israélienne contre un hôtel en plein centre de Beyrouth a fait au moins quatre morts et dix blessés, a annoncé dimanche le ministère libanais de la Santé, Israël affirmant avoir visé des chefs des Gardiens de la Révolution iraniens dans la capitale libanaise. ... Lire la suite

  • Une explosion se produit après des frappes à proximité de l'aéroport international Mehrabad à Téhéran, le 7 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: quatre morts au coeur de Beyrouth
    information fournie par AFP 08.03.2026 02:44 

    Une frappe a tué au moins quatre personnes dans la nuit de samedi à dimanche dans un hôtel du bord de mer dans la capitale du Liban, un des fronts de la guerre au Moyen-Orient qui a débuté il y a un peu plus d'une semaine. L'armée israélienne avait annoncé plus ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank