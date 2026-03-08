Allemagne: dans le Bade-Wurtemberg, un premier test électoral pour Merz

Le chancelier allemand et chef de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) Friedrich Merz s'adresse au public lors d'un meeting de campagne électorale à Stockach, dans le sud de l'Allemagne, le 6 mars 2026 ( AFP / THOMAS KIENZLE )

Les élections dimanche dans le Land du Bade-Wurtemberg constituent un premier test pour le parti conservateur du chancelier allemand Friedrich Merz, confronté à une année électorale chargée et à la poussée de l'extrême droite.

Dans cette région riche mais dont l'industrie est en crise, la CDU veut marquer le coup, un an après une victoire étriquée aux législatives fédérales, et ravir le Land aux Verts qui y sont à la tête d'une rare coalition avec elle.

Le match est serré, la CDU ayant récemment perdu du terrain. Elle se retrouve, selon une enquête publiée jeudi, à égalité (28%), avec les écologistes de Cem Özdemir, un Allemand d'origine turque et figure centriste des Verts.

Le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland (AfD) arriverait troisième avec 18 à 20% des intentions de vote, un record dans cette région du sud-ouest de l'Allemagne.

Et à l'échelle nationale, l'AfD est au coude-à-coude avec la CDU, à environ 25%.

La co-dirigeante de l'AFD, Alice Weidel, le 2 décembre 2025 à Berlin ( AFP / Odd ANDERSEN )

Un revers dans le Bade-Wurtemberg serait donc un mauvais signal pour Friedrich Merz, avant des scrutins prévus dans plusieurs Länder en 2026, alors que son parti tente de reconquérir, avec une politique migratoire ferme, des électeurs partis à l'AfD, sans pour autant faire fuir ses centristes.

Le chancelier s'est rendu vendredi à un meeting de campagne pour soutenir le candidat CDU local. Il y a défendu son action pour "réduire le nombre de migrants entrant illégalement en Allemagne".

"Les chrétiens-démocrates allemands ont-ils encore la force de remporter des élections?", s'est-il interrogé devant des sympathisants, évoquant une élection de portée nationale et européenne.

- Bastion de l'automobile -

Le 22 mars, son parti espère aussi vaincre les sociaux-démocrates dans un autre Land de l'Ouest, en Rhénanie-Palatinat.

Si son écurie remporte ces scrutins, elle pourra attaquer avec un peu plus de confiance ceux de septembre, en ex-Allemagne de l'Est, où l'AfD caracole en tête des sondages.

Le Bade-Wurtemberg abrite aussi certains des plus grands noms de l'automobile allemande: Mercedes et Porsche.

Le logo de Mercedes-Benz est visible sur des drapeaux devant le musée Mercedes-Benz de Stuttgart, en Allemagne, le 29 janvier 2026 ( AFP / Silas Stein )

A leur arrivée à Stuttgart, les voyageurs ne peuvent pas rater l'étoile de Mercedes surplombant la gare, emblème d'une région où l'automobile emploie près d'un demi-million de personnes.

Mais ce secteur stratégique est en crise depuis plus de deux ans, enchaînant les plans sociaux, sur fond de prix de l'énergie en hausse, de retard technologique et de concurrence chinoise.

Interrogé par l'AFP, un électeur, Brian Fürderer, qui dirige à 34 ans sa société d'équipements médicaux, se plaint d'une campagne "faible" et "pas orientée vers le cœur de l'économie", citant la dépendance énergétique de l'Allemagne et son retard dans l'intelligence artificielle.

Le sauvetage de l'industrie est pourtant au centre du discours de M. Merz qui a notamment fait pression pour que la Commission européenne renonce en décembre à l'objectif du tout-électrique pour les voitures neuves en 2035.

Cem Özdemir a aussi plaidé pour plus de souplesse s'agissant de l'abandon des moteurs à combustion.

- L'AfD à Washington -

Né dans une petite ville de la région, le candidat vert de 60 ans est une célébrité en Allemagne.

Il fut en 1994 l'un des deux premiers députés allemands d'origine turque, a codirigé les Verts et a été ministre de l'Agriculture.

En cas de victoire dimanche, il succéderait à son collègue écologiste centriste Winfried Kretschmann, aux commandes du Land depuis 15 ans.

Cem Özdemir, chef de file des Verts, sourit avant le début d'un débat télévisé à Stuttgart, dans le sud de l’Allemagne, le 24 février 2026 ( AFP / THOMAS KIENZLE )

M. Özdemir a pris soin de se distancer de l'aile gauche des Verts, jugeant les idées de son parti "pas forcément toujours justes" et qu'une "bonne idée" pouvait aussi venir de la CDU.

Face à lui, Manuel Hagel, 37 ans, chef régional des conservateurs, longtemps en tête des sondages.

Fin février, sa campagne a été perturbée par la rediffusion de propos déplacés au sujet d'adolescentes après une visite scolaire en 2018.

Du côté de l'AfD, le député Markus Frohnmaier est une figure nationale aux liens avec la Russie et le mouvement MAGA aux Etats-Unis.

Il s'est affiché jeudi à Washington avec des partisans de Donald Trump, deux jours après la visite du chancelier Merz à la Maison Blanche.

Réagissant sur X à un sondage lui donnant 20% des voix, il a salué "un score sensationnel" qui serait "le meilleur résultat" de l'AfD lors d'une élection régionale en Allemagne de l'Ouest. De bon augure avant les scrutins à l'Est en septembre.