 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Koweït réduit sa production pétrolière après des attaques l'Iran
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 16:35

L'illustration montre des vérins de pompe à pétrole imprimés en 3D et le logo de la Kuwait Petroleum Corporation (KPC)

L'illustration montre des vérins de pompe à pétrole imprimés en 3D et le logo de la Kuwait Petroleum Corporation (KPC)

Le Koweït ‌a décidé de réduire sa production de ​brut dans le cadre d'une mesure de précaution prise au vu des attaques de l'Iran ​contre le pays et les menaces proférées par Téhéran ​sur des navires voulant ⁠emprunter le détroit d'Ormuz, a déclaré ‌samedi la Kuwait Petroleum Company dans un communiqué.

La compagnie pétrolière nationale a ​précisé que ‌cette mesure s'inscrivait dans le cadre ⁠de sa "stratégie de gestion des risques et de continuité des activités".

KPC a ajouté que ⁠cet ajustement ‌était purement préventif et qu'il serait ⁠réévalué en fonction de l'évolution de la ‌situation, notant que la compagnie ⁠restait prête à rétablir les niveaux ⁠de production dès ‌que les conditions le permettraient.

En février, le ​Koweït a produit ‌environ 2,6 millions de barils de pétrole brut par jour.

Parmi ​les pays voisins, l'Irak a déjà réduit sa production de pétrole et ⁠le Qatar a fait de même pour le gaz. Les Émirats arabes unis ont aussi pour projet de réduire leur production d'hydrocarbures.

(Yousef Saba, version française Benoit Van Overstraeten et ​Elizabeth Pineau)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
92,99 USD Ice Europ +10,30%
Pétrole WTI
91,79 USD Ice Europ +16,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank