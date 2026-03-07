L'illustration montre des vérins de pompe à pétrole imprimés en 3D et le logo de la Kuwait Petroleum Corporation (KPC)

Le Koweït ‌a décidé de réduire sa production de ​brut dans le cadre d'une mesure de précaution prise au vu des attaques de l'Iran ​contre le pays et les menaces proférées par Téhéran ​sur des navires voulant ⁠emprunter le détroit d'Ormuz, a déclaré ‌samedi la Kuwait Petroleum Company dans un communiqué.

La compagnie pétrolière nationale a ​précisé que ‌cette mesure s'inscrivait dans le cadre ⁠de sa "stratégie de gestion des risques et de continuité des activités".

KPC a ajouté que ⁠cet ajustement ‌était purement préventif et qu'il serait ⁠réévalué en fonction de l'évolution de la ‌situation, notant que la compagnie ⁠restait prête à rétablir les niveaux ⁠de production dès ‌que les conditions le permettraient.

En février, le ​Koweït a produit ‌environ 2,6 millions de barils de pétrole brut par jour.

Parmi ​les pays voisins, l'Irak a déjà réduit sa production de pétrole et ⁠le Qatar a fait de même pour le gaz. Les Émirats arabes unis ont aussi pour projet de réduire leur production d'hydrocarbures.

(Yousef Saba, version française Benoit Van Overstraeten et ​Elizabeth Pineau)