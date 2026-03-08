Les familles des passagers du vol MH370 demandent à la Malaisie de prolonger les recherches

Les familles des passagers du vol MH370 de Malaysia Airlines ont demandé dimanche au gouvernement malaisien de prolonger le contrat qu'il a signé avec la société d'exploration des fonds marins Ocean Infinity pour poursuivre les recherches de l'avion disparu il y a 12 ans.

Le Boeing 777 transportait 227 passagers et 12 membres d'équipage lorsqu'il a disparu en route de Kuala Lumpur à Pékin le 8 mars 2014, devenant ainsi l'un des plus grands mystères de l'aviation mondiale.

De nombreuses opérations de recherche de l'avion ont été menées dans le sud de l'océan Indien depuis lors, mais toutes se sont révélées infructueuses.

En mars de l'année dernière, la Malaisie a accepté d'autoriser Ocean Infinity à reprendre les recherches selon le principe "pas de découverte, pas d'honoraires", la société ne devant être payée 70 millions de dollars que si l'épave était localisée avec succès.

Le Bureau d'enquête sur les accidents aériens de Malaisie a toutefois déclaré dimanche que les opérations n'avaient encore rien donné, après deux phases de recherche couvrant 28 jours et environ 7 571 kilomètres carrés (2 923 miles carrés) de fonds marins.

Les opérations ont été périodiquement interrompues par les conditions météorologiques et l'état de la mer, la deuxième phase s'étant achevée le 23 janvier, selon l'AAIB.

"Le gouvernement s'est engagé à tenir les familles informées et continuera à fournir des mises à jour le cas échéant", a déclaré l'AAIB.

Voice370, un groupe représentant les familles des personnes à bord, a déclaré qu'il était peu probable qu'Ocean Infinity reprenne les recherches avant la fin de son contrat en juin, en raison des mois d'hiver à venir dans l'hémisphère sud et de la détérioration de l'état de la mer.

Elle a exhorté le gouvernement à accéder à toute demande d'extension du contrat d'Ocean Infinity, ainsi qu'à étendre les mêmes conditions à d'autres sociétés d'exploration intéressées.

"Un simple addendum prolongeant la durée du contrat sans modifier les conditions essentielles de l'accord permettrait aux recherches de se poursuivre sans délai", a déclaré le groupe.

Ocean Infinity avait déjà mené des recherches pour retrouver l'avion, mais n'avait pas réussi à trouver d'épave significative.

Dans un rapport publié en 2018, les enquêteurs malaisiens n'ont tiré aucune conclusion sur ce qui s'est passé à bord de l'avion, mais n'ont pas exclu la possibilité que l'appareil ait été délibérément détourné de sa trajectoire.