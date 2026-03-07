 Aller au contenu principal
La directrice d'OpenAI Robotics démissionne après un accord avec le Pentagone
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 21:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Karen Brettell

Caitlin Kalinowski, responsable de la robotique et du matériel grand public chez OpenAI, a annoncé sa démission samedi, citant des préoccupations concernant l'accord de l'entreprise avec le ministère de la Défense. Dans un message publié sur X, Mme Kalinowski a écrit qu'OpenAI n'avait pas pris suffisamment de temps avant d'accepter de déployer ses modèles d'IA sur les réseaux en nuage classifiés du Pentagone.

« L'IA a un rôle important à jouer dans la sécurité nationale », a posté Mme Kalinowski. « Mais la surveillance des Américains sans contrôle judiciaire et l'autonomie létale sans autorisation humaine sont des lignes qui méritaient plus de délibérations qu'elles n'en ont eu. »

Reuters n'a pas pu joindre immédiatement Kalinowski pour un commentaire, mais elle a écrit sur X que bien qu'elle ait un "profond respect" pour le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et l'équipe, la société a annoncé l'accord avec le Pentagone "sans que les garde-fous ne soient définis", a-t-elle posté.

« Il s'agit avant tout d'une question de gouvernance », a écrit Mme Kalinowski dans un message ultérieur sur X. « Ce sont des questions trop importantes pour que les accords ou les annonces soient précipités. »

OpenAI a déclaré le lendemain de la conclusion de l'accord qu'il incluait des garanties supplémentaires pour protéger ses cas d'utilisation. Samedi, l'entreprise a réaffirmé que ses « lignes rouges » excluent l'utilisation de sa technologie pour la surveillance domestique ou les armes autonomes.

« Nous reconnaissons que les gens ont des opinions bien arrêtées sur ces questions et nous continuerons à discuter avec nos employés, les gouvernements, la société civile et les communautés du monde entier », a déclaré l'entreprise dans un communiqué transmis à Reuters.

Kalinowski a rejoint OpenAI en 2024 après avoir dirigé le développement du matériel de réalité augmentée chez Meta Platforms META.O .

