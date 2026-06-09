Vivendi va former un recours devant la cour de justice de l'UE

Vivendi SE VIV.PA :

* VA FORMER UN RECOURS DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENE

* CET ARRÊT NE PRONONCE PAS DE SANCTION À L’ENCONTRE DE VIVENDI ET NE PRÉJUGE PAS DE L’ISSUE DE LA PROCÉDURE AU FOND INITIÉE EN 2023

Texte original nFWN42H0Q3 Pour plus de détails, cliquez sur VIV.PA

(Rédaction de Gdansk)