Vivendi: résolutions arrêtées pour le projet de scission

(CercleFinance.com) - Vivendi indique que son conseil de surveillance a arrêté les résolutions qui seront soumises à son assemblée générale mixte du 9 décembre, pour approuver la séparation de Canal+, d'Havas et de Louis Hachette Group.



Chaque actionnaire de Vivendi ayant droit à participer à l'opération de séparation recevra, pour chaque action détenue, une action Canal+, une action Havas NV et une action Louis Hachette Group, tout en conservant son action Vivendi.



Si le projet de séparation est approuvé par l'assemblée générale, la première cotation des actions des trois sociétés aura lieu le 16 décembre, permettant la réalisation de négociations en Bourse dès cette date.





Valeurs associées VIVENDI 10,45 EUR Euronext Paris +1,21%