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Vivendi : grosse alerte baissière sous 1,59 EUR
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 10:25
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Le calvaire n'en finit pas pour les actionnaires de Vivendi qui enfonce son plancher historique (en fait, le titre n'arrête pas d'en enfoncer depuis la cassure des 1,68 EUR le 31/juillet) et le titre valide une grosse alerte baissière avec un gros "gap de rupture" qui s'ouvre sous 1,5860 EUR.

Après une récente oscillation entre 1,58 et 1,72 EUR, Vivendi s'expose à une glissade jusque vers 1,44 EUR : c'est à ce niveau que gravite le principal support oblique long terme.

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