Vivendi : grosse alerte baissière sous 1,59 EUR

Le calvaire n'en finit pas pour les actionnaires de Vivendi qui enfonce son plancher historique (en fait, le titre n'arrête pas d'en enfoncer depuis la cassure des 1,68 EUR le 31/juillet) et le titre valide une grosse alerte baissière avec un gros "gap de rupture" qui s'ouvre sous 1,5860 EUR.

Après une récente oscillation entre 1,58 et 1,72 EUR, Vivendi s'expose à une glissade jusque vers 1,44 EUR : c'est à ce niveau que gravite le principal support oblique long terme.