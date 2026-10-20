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Vivendi : Gameloft soutient la croissance trimestrielle, l'endettement diminue
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 18:14

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Vivendi a réalisé un chiffre d'affaires de 77 millions d'euros au troisième trimestre 2026, en hausse de 13,8% sur un an, soit une progression de 5% à taux de change et périmètre constants.

Cette croissance a été principalement portée par Gameloft, dont les revenus ont atteint 72 millions d'euros, en augmentation de 6,1% en données organiques. L'éditeur de jeux vidéo a notamment bénéficié du succès des mises à jour de ses principales franchises, en particulier Disney Dreamlight Valley. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de Vivendi s'est établi à 217 millions d'euros, en progression de 2,1% en données publiées, mais en recul de 2,6% à taux de change et périmètre constants.

Sur le plan financier, Vivendi a poursuivi la réduction de son endettement net, ramené à 1,28 milliard d'euros fin septembre, contre 1,59 milliard à fin juin et 1,50 milliard fin 2025. Cette baisse s'explique notamment par le remboursement de 250 millions d'euros effectué par Lagardère sur le prêt consenti par Vivendi, dont le montant restant dû s'élève désormais à 200 millions d'euros.

Le groupe a parallèlement remboursé par anticipation 250 millions d'euros de financements structurés, ramenant leur encours à 1,1 milliard d'euros. En tenant compte du prêt accordé à Lagardère, l'endettement financier net ajusté ressort à 1,08 milliard d'euros fin septembre, contre 1,14 milliard trois mois auparavant.

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