Vitura annonce une assemblée générale mixte des actionnaires

* Vitura tiendra assemblée générale mixte à Paris le 12 mai 2026. * Réunion portera sur des résolutions présentées en assemblée ordinaire et extraordinaire. * Texte des résolutions sera soumis au vote des actionnaires lors de la séance. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Vitura SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20260421644221) on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)