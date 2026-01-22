Vitol et Trafigura accélèrent les ventes de pétrole vénézuélien dans le cadre d'un accord d'approvisionnement de 2 milliards de dollars soutenu par les États-Unis

Trafigura vend du brut vénézuélien au raffineur espagnol Repsol

Vitol prépare des ventes de fioul, un autre signe que les exportations s'accélèrent

PDVSA a besoin de vider ses réservoirs de pétrole pleins pour inverser les réductions de production

(Plus de détails sur les transactions des négociants et le contexte) par Marianna Parraga et Shariq Khan

La société de négoce Trafigura a vendu une cargaison de pétrole vénézuélien à un raffineur espagnol, tandis que sa rivale Vitol s'est préparée à exporter du fioul vénézuélien, alors que les expéditions s'accélèrent depuis le pays de l'OPEP dans le cadre d'un accord d'approvisionnement en pétrole de 2 milliards de dollars soutenu par les États-Unis à la suite de la capture du président Nicolas Maduro , ont indiqué jeudi des sources de l'industrie pétrolière.

Vitol et Trafigura ont obtenu au début du mois les premières licences américaines pour charger et exporter du pétrole vénézuélien, avec des ventes initiales atteignant 500 millions de dollars la semaine dernière, soit environ 11 millions de barils, selon des responsables américains. D'autres sociétés, dont la major américaine Chevron CVX.N , attendent que Washington leur accorde des exemptions aux sanctions imposées par les États-Unis au pays avant d'accroître leurs exportations.

Depuis , les sociétés commerciales ont pris des cargaisons de brut et stocké le pétrole dans des terminaux des Caraïbes, et ont proposé le brut vénézuélien à des raffineurs aux États-Unis, en Europe et en Inde, selon des données de transport maritime et des sources industrielles.

Trafigura a conclu cette semaine sa première vente de brut à un client final dans le cadre d'un accord avec la société espagnole Repsol REP.MC , tandis que Vitol a négocié des cargaisons avec des raffineurs américains , dont Valero VLO.N et Phillips 66 PSX.N , ainsi qu'avec sa propre raffinerie de Saras en Italie, ont indiqué les sources.

Vitol et Trafigura se sont refusés à tout commentaire.

Les ventes indiquent que l'accord historique de 50 millions de barils entre Caracas et Washington s'accélère et que des millions de barils de pétrole vénézuélien commencent à être acheminés vers les raffineurs du monde entier après plusieurs années au cours desquelles ils n'ont pas pu l'acheter en raison des sanctions imposées par les États-Unis.

Le Venezuela a obtenu des prix plus élevés pour le pétrole acheté par Vitol et Trafigura que lors des sanctions, lorsque le pays devait offrir des rabais importants pour encourager les acheteurs à prendre le risque de faire fi des restrictions américaines sur la facilitation des exportations de pétrole vénézuélien, ont déclaré des responsables américains.

Vitol et Trafigura ont payé un rabais de 15 dollars par rapport à la référence internationale Brent, contre un rabais d'environ 30 dollars par baril auparavant. Le Brent se négociant à 63 dollars le baril jeudi, le Venezuela recevrait environ 48 dollars le baril, contre 33 dollars le baril en vertu des sanctions.

Pour les 50 millions de barils que le Venezuela a accepté de vendre dans le cadre de l'accord soutenu par les États-Unis, le prix de vente plus élevé générerait un revenu supplémentaire de 750 millions de dollars.

DÉPART DU FIOUL

Cette semaine, des dirigeants de Vitol ont demandé à leurs partenaires commerciaux au Venezuela d'évaluer les terminaux exploités par la compagnie énergétique publique PDVSA, notamment Amuay et El Palito, afin de commencer à y charger des cargaisons de fioul dans les jours à venir, ont déclaré deux des sources.

Le fioul, qui peut être utilisé pour la production d'électricité, est l'un des produits que les raffineries fabriquent lorsqu'elles traitent le brut. Le pays de l'OPEP produit du fioul résiduel à haute teneur en soufre, qu'il vendait à des clients en Asie.

Vitol dispose également d'une cargaison de carburant qui devrait arriver prochainement au Venezuela, selon les données d'expédition. Cette cargaison contient du naphta, dont le Venezuela a besoin pour le mélanger à son brut extra-lourd. Ce mélange dilue le brut, le rendant moins visqueux et plus facile à transporter.

PDVSA n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le Venezuela importait auparavant du naphta de Russie, mais ces expéditions ont cessé lorsque le président américain Donald Trump a imposé un blocus sur les expéditions de pétrole à destination et en provenance des eaux vénézuéliennes en décembre.

Le Venezuela a stocké des millions de barils de brut et de mazout sur terre et dans des navires en raison du blocus pétrolier américain qui a débuté en décembre afin de faire pression sur l'administration de M. Maduro.

L'augmentation des stocks a contraint PDVSA à réduire sa production, qui est passée de 1,16 million de barils par jour fin novembre à quelque 880 000 barils par jour début janvier, selon des chiffres indépendants.

PDVSA a également envoyé des millions de barils de combustible résiduel, y compris du mazout, dans des bassins de déchets dans la région occidentale du pays afin d'éviter la fermeture de ses raffineries nationales, ont indiqué des sources ce mois-ci.

L'augmentation des exportations devrait aider PDVSA à inverser les réductions de la production de pétrole dans les prochains jours, selon trois sources de la société .